7 невероятных сериалов о маньяках. Истории, после которых будет тяжело уснуть
Сериалы об убийцах, детективах и просто триллерах - такие истории способны действительно испугать и заинтересовать одновременно. И если вы не знаете, что посмотреть, когда скучно, пощекочите нервы острыми сюжетами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 сериалов о маньяках, которые поразят и даже испугают.
"Наблюдатель"
Вас ждет история, основанная на реальных событиях. Обычная семья внезапно становится объектом слежки. Преступник, который называет себя наблюдателем, преследует супругов. Их не спасает даже переезд, а вся жизнь летит кувырком.
"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"
Жуткая история об убийстве супругов поразит острым сюжетом. Братья, родителей которых жестоко лишают жизни, привлекают внимание детективов. И окажется, что семья скрывает немало секретов.
"Мотель Бейтсов"
Женщина и ее сын решили переехать в маленький городок, там они покупают заброшенный мотель. Но попытка начать жизнь с чистого листа окажется неудачной. Никто даже не мог представить, какие секреты и запутанные интриги ждут новых жителей города.
"Охотник за разумом"
А в этом сериале вас ждет история об агентах, изучающих преступления, чтобы лучше понять маньяков. Этот опыт окажется очень нелегким. Кроме того, что агенты должны расследовать жуткие преступления, им приходится бороться с хейтом и непониманием со стороны всех вокруг.
"Пациент"
В центре сюжета - психотерапевт, открывающий необычный и очень эффективный метод, благодаря которому пациенты могут овладеть своими страхами. Но именно эти умения привлекут внимание серийного убийцы. Он похищает пациента и делает его своим пленником.
"Мост"
Сериал расскажет о полицейских из двух стран. На пересечении границы они найдут труп, поэтому обнаружить убийцу и выяснить его мотивы нужно сразу обеим командам следователей.
"Мистер Мерседес"
Сюжет, после которого будет тяжело уснуть. Вас ждет история о мужчине, который медленно умирает от опухоли. И он начинает думать, что должно стать популярным. При этом единственным путем к славе мужчина видит только одно - ужасное преступление.
К слову, раньше мы называли 7 коротких сериалов, которые хочется "проглотить" за вечер.
Кроме этого, недавно были названы топ-10 новых фильмов и сериалов от Netflix.