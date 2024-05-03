7 лучших планшетов 2024 года, которые стоит купить

Содержание

Apple iPad Air 2022

Цена: от 20 200 до 40 400 гривен

iPad Air имеет тот же элегантный и удобный дизайн, что и iPad Pro, но по более низкой цене, с ярким, четким и точным 10,9-дюймовым дисплеем, окруженным тонкими рамками и плоскими краями. Он оснащен портом USB-C и имеет возможность заряжаться с помощью того же кабеля, который вы используете с другими гаджетами.

iPad Air также совместим с лучшими аксессуарами Apple, включая стилус Pencil второго поколения и клавиатуру Magic Keyboard , как и 11-дюймовый iPad Pro.

Из минусов можно выделить, что частота по-прежнему ограничена 60 Гц, а базовая память в 64 ГБ. Также отсутствует идентификатора лица.

Apple iPad Air 2022 (фото: Getty Images)

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Цена: 80 000 гривен

Samsung предлагает свой Galaxy Tab S9 Ultra с тремя размерами экрана: 11, 12,4 и 14,6 дюйма. В тексте рассматривается только 14,6-дюймовый Galaxy Tab S9 Ultra, но все три планшета имеют идентичные характеристики, за исключением размера экрана и нескольких небольших различий в наборе камер.

Хотя S9 Ultra слишком велик, чтобы его можно было удобно держать в руках в течение длительного времени, 11- и 12,4-дюймовые модели - лучший выбор для планшета Android, поскольку они оснащены великолепными экранами и входящим в комплект стилусом S Pen, который чрезвычайно удобен.

В этом году Samsung увеличила объем оперативной памяти и процессора в серии Galaxy Tab S9. Чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 более чем достаточно мощный для всего, а 12 ГБ оперативной памяти - это большой прирост по сравнению с 8 ГБ на прошлогодних планшетах.

Эти планшеты даже имеют класс защиты IP68 от воды и пыли - поэтому, если вы хотите взять свой S9 в ванну и посмотреть фильм, вам не придется беспокоиться о его отключении, если он упадет в ванну. Добавьте к этому надежную экосистему аксессуаров с множеством различных чехлов для клавиатуры, а также многозадачный режим Dex.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (фото: Engadget)

Microsoft Surface Pro 9

Цена: 28 000 гривен

Хотя большинство людей думают об устройствах Microsoft Surface Pro как о линейке устройств 2 в 1, поскольку они не оснащены клавиатурой (ее необходимо приобретать отдельно), технически это делает их планшетами.

Но не расстраивайтесь, потому что благодаря Windows 11 и поддержке ряда процессоров Intel 12-го поколения Microsoft Surface Pro созданы для повышения производительности.

Последний Surface Pro 9 имеет красивый дисплей с плавной частотой обновления 120 Гц и улучшенными стереодинамиками, а включение ИК-камеры распознавания лиц позволяет мгновенно войти в систему.

Еще одним приятным бонусом является то, что в отличие от многих планшетов, твердотельный накопитель Surface Pro 9 доступен пользователю, что позволяет вам самостоятельно обновить его хранилище в любое время.

А благодаря улучшениям в Windows 11 Surface Pro 9 лучше подходит для жизни в качестве планшета без необходимости подключения смарт-клавиатуры. Это из-за того, что он имеет более крупные значки приложений и более сенсорное управление.

Microsoft Surface Pro 9 (фото: Engadget)

Apple iPad с диагональю 10,2 дюйма

Цена: от 9 180 до 18 500 гривен

Если вам просто нужен простой планшет по разумной цене, то трудно ошибиться, выбрав стандартный Apple iPad. Он имеет 10,2-дюймовый дисплей с хорошей яркостью (500 нит) и относительно быстрый процессор A13 Bionic. Это также последний iPad, который все еще имеет старомодную кнопку "Домой" Touch ID.

После обновления в прошлом году iPad девятого поколения получил новые функции, включая поддержку Apple Pencil, улучшенные камеры (переднюю и заднюю) и удвоенное базовое хранилище (64 ГБ вместо 32 ГБ).

Этот бюджетный планшет также доступен в модели только с Wi-Fi или с дополнительной сотовой связью 4G LTE.

iPad начального уровня также является самым дешевым устройством, которое дает вам доступ к App Store. Это делает его хорошим мультимедийным устройством и удобным способом управления вашей медиатекой на других устройствах Apple по доступной цене.

Apple iPad с диагональю 10,2 дюйма (фото: Engadget)

OnePlus Pad

Цена: 23 000 гривен

OnePlus Pad - это большой Android-планшет с огромной задней камерой на 13 МП, привлекательными изогнутыми краями и уникальным соотношением сторон экрана 7:5. Благодаря этому необычному внешнему виду первый планшет OnePlus действительно выделяется среди конкурентов.

Просмотр видео и чтение электронных книг доставляют массу удовольствия на ярком 11,6-дюймовом дисплее планшета с частотой 144 Гц. Благодаря процессору MediaTek Dimensity 9 000 и ОС Android 13 приложения и игры работают плавно и быстро.

Этот легкий планшет также имеет исключительное время автономной работы - более 13 часов.

OnePlus Pad (фото: ZDNet)

Pixel Tablet

Цена: 32 000 гривен

У Google не было планшетов на Android с момента прекращения выпуска Google Pixel Slate в 2018 году, но в мае 2023 года компания анонсировала новую версию.

Созданный специально для развлечений и повседневного домашнего использования, Pixel Tablet оснащен 10,95-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2560 х 1600 пикселей. Он также имеет чип Google Tensor G2, который используется в линейке Pixel 7 и Pixel Fold.

Интересное в этом планшете то, что входящая в комплект док-станция для зарядки также превращает его в Nest Hub. Это означает, что, когда вы не используете планшет для просмотра YouTube, у него есть вторая цель - дисплей для умного дома. Срок службы батареи может достигать 12 часов потокового видео, имеется поддержка стилусов сторонних производителей.

Pixel Tablet (фото: Digital Trends)

Amazon Fire HD 8

Цена: 4 500 гривен

Если вам просто нужен базовый планшет для простых функций, таких как работа, покупки в интернете и просмотр видео, то невероятно доступного Amazon Fire HD 8 может быть достаточно.

Он не поразит вас своей производительностью, поскольку оснащен всего 2 ГБ оперативной памяти и ограниченным объемом памяти в 32 ГБ, но у него есть 8-дюймовый сенсорный экран с разрешением HD и встроенная поддержка от Amazon.

Amazon Fire HD 8 (фото: Mashable)