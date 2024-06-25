7 лучших летних продуктов, которые способствуют быстрому похудению

Диетолог Кимберли Гомер назвал самые лучшие летние продукты для похудения.

Летние салаты

Употребление большого ассортимента свежих овощей - отличный способ похудеть за лето.

Употребляя цельные продукты, богатые витаминами и минералами, вы обеспечите свои клетки необходимым для ускорения метаболизма.

Темная листовая зелень, помидоры, огурцы, перец, цукини, морковь, авокадо, свежие фрукты, охлажденные бобовые, орехи и семена - все это может быть отличным дополнением к салату. Дополните это белком и цельным зерном, чтобы сделать питание полноценным.

Смузи

Летние смузи являются простым способом наполнить организм питательными веществами и гарантировать, что ваше тело получит все необходимые ему витамины, минералы, клетчатку, белок и здоровые жиры.

Добавьте богатые антиоксидантами ягоды, листовую зелень, такую как капуста, ореховое масло или семена.

Ягоды

Если у вас нет времени приготовить смузи, перекус свежими ягодами может принести много тех же преимуществ.

Ягоды также имеют высокое содержание клетчатки, что способствует здоровью кишечника и пищеварению. В частности, диетолог рекомендует выбрать чернику, отметив, что это одно из наиболее насыщенных питательными веществами продуктов.

В чернике много витамина С и антиоксидантов, которые обеспечивают беспокойство и облегчение стресса, что может помочь снизить вероятность стрессового переедания.

Клубника и малина также имеют заметные преимущества для здоровья.

Перец

Практически все не крахмалистые овощи обладают низкой калорийностью, поэтому трудно ошибиться в своем выборе.

Перец считают универсальным, ведь его можно использовать в разнообразных блюдах и есть сырым, гриле или жареным.

Овощ содержат низкую калорийность и богаты витаминами, они добавляют вкус и объем блюдам, благодаря чему вы чувствуете сытость, не потребляя много лишних калорий.

Арбуз

Арбуз может быть особенно полезен, учитывая его очень высокое содержание воды.

Он является одним из лучших фруктов для похудения летом, поскольку содержит около 90% воды, имеет низкое содержание сахара и богат витаминами А и С и антиоксидантами.

Нежирное мясо на гриле

Лучше избегать обработанного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров, натрия или нитратов. Приготовление на гриле необработанных нежирных источников белка, таких как курица с минимальной обработкой, может стать более здоровой центральной частью вашего блюда.

Рыба или морепродукты на гриле

Замена красного мяса на более легкие белки, такие как рыба или морепродукты, может быть полезна для сердца и благоприятна для похудения.

У морепродуктов много белка, который помогает оставаться сытым и поддерживает рост мышц, что имеет решающее значение для ускорения метаболизма.

Жаренные на гриле морепродукты являются отличной летней едой для похудения.

К тому же рыба является отличным источником омега-3 жирных кислот и витаминов группы B, помогающих поддерживать уровень энергии.