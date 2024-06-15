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7 жутких сериалов о постапокалипсисе, от которых не оторваться до последнего эпизода

Что посмотреть о постапокалипсисе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фанаты жутких сюжетов и историй о постапокалипсисе как никто знают, насколько трудно найти действительно интересный сериал на такие темы. Впрочем, существует 7 отличных вариантов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас интересные сериалы, от которых трудно оторваться вплоть до последнего эпизода.

"Ходячие мертвецы"

Конечно, этот топ трудно представить без сериала, в котором множество зомби, крови, жутких кадров и интересный сюжет. Эпизодов очень много, а потому тем, кто любит смотреть сериалы сразу целыми сезонами, "Ходячие мертвецы" точно понравятся.

 

"Сотня"

А этот сериал удивит не только количеством эпизодов. Постапокалипсис, в котором людям приходится снова вернуться на Землю, где их уже не ждут, заставит о многом задуматься. К тому же в нем есть интересные романтические линии, которые удачно вплелись в сюжет о борьбе за жизнь.

 

"Фолаут"

Постапокалиптический сериал пока что получил всего один сезон. Но геймерам, уже игравшим в одноименную игру, и даже тем, кто никогда не слышал об этом шутере, скучать не придется. Каждая серия знакомит с миром "после", в котором будто бы и не осталось места для чего-то человеческого, но это не так.

 

"Ласт оф ас"

Еще один сериал по мотивам игры. И он тоже пока получил только 1 сезон. Впрочем, даже этого было достаточно, чтобы вокруг истории о вирусе возник нешуточный ажиотаж. А невероятно красивые пейзажи станут приятным сюрпризом.

 

"Последний человек на Земле"

Комедийный сериал о человеке, понимающем, что он остался один на всей планете. Но потом окажется, что это совсем не так. Сюжет резко меняется, а комических ситуаций очень много.

 

"Сладкоежка"

Постапокалиптическая драма от Netflix получила 3 сезона. Это история о мальчике-олене, который живет совсем в другом мире, в котором должен скрываться от охотников. Приключения и новые впечатления ребенка заставят вас посмотреть сериал до конца.

 

"Бункер"

Этот сериал не только постапокалиптический, но научно-фантастический и антиутопический. В нем люди живут в очень глубоком бункере, и все не так просто. Тайны, приключения и классные актеры - экранизация романа не зря получила столько одобрительных отзывов.

 

К слову, раньше мы называли 5 комедий с летним настроением.

Кроме этого, недавно стало известно о песне "Гаї шумлять, я слухаю", которая стала вирусной в сети.

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