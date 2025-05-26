7 жутких фильмов про зомби, от которых невозможно оторваться вплоть до самого конца

Фильмы про Апокалипсис, зомби и ходячих мертвецов всегда могут пощекотать нервы, а потому в мире триллеров они одни из самых популярных. И каждая история интересна, ведь не каждый может представить, что будет, если мир вокруг превратится в настоящий ад.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 фильмов про зомби, которые мгновенно затянут и не дадут уснуть.

"28 дней спустя"

После комы главный герой просыпается в мире, который пугает тишиной и пустотой. Зомби, смерти и невероятное напряжение в каждом кадре - фильм оценят все, кто хочет посмотреть не просто триллер на вечер, а нечто более глубокое. Смотрите, на что пойдет главный герой и сможет ли он выжить в новом мире.

"Поезд в Пусан"

Корейский блокбастер, как понятно из названия, расскажет о событиях в поезде, где пассажиры пытаются выжить, пока жуткий вирус превращает людей в монстров. Лента будет держать до самого конца, а драмы, с которыми столкнутся главные герои, вас поразят.

"Рассвет мертвецов"

Ремейк культового фильма, который сохранил все лучшее и добавил еще больше жесткости. Люди прячутся в торговом центре, но зомби все ближе, а внутри назревает паника. Атмосфера тотального хаоса и ощущение, что выхода нет, не отпускают до самого финала.

"Земля мертвых"

А что, если зомби смогут "думать"? Существа, которые убивают всех на своем пути, становятся еще ужаснее, когда начинают кое-что понимать и планировать. Смотрите, сможет ли группа людей спастись от мертвецов, которых стало еще труднее останавливать. Это действительно шокирует и не даст вам уснуть.

"Апокалипсис Z: Начало конца"

Относительно новый фильм о зомби поразит вас началом интересной истории. Сможет ли мужчина, который спасается от мертвецов вместе со своей кошкой, убежать от смерти? Не новая история о конце света получила новое продолжение, ведь теперь монстры не единственные, кто хочет убивать всех вокруг.

"Обитель зла"

Культовый фильм по видеоигре, который запустил целую франшизу и покорил сердца миллионов зрителей. Здесь есть все: зомби, лаборатории, секретные корпорации, драйвовый экшн и несравненная Мила Йовович. И если вы еще не видели этот фильм, время наверстывать!

"Снаружи"

Менее известная, но интересная лента о мире после катастрофы. Здесь не только зомби, на главный план вышла гнетущая атмосфера, отношения между людьми и психология выживания. Фильм точно стоит просмотра, ведь оставит после себя немало мыслей.