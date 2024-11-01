7 стран мира, где вас гарантированно шокируют очень необычными блюдами

Балют (Китай)

Это китайское блюдо представляет собой вареное утиное или куриное яйцо, в котором уже сформировался эмбрион. Блюдо подается с солью, лаймом, иногда с соусами.

Считается, что этот деликатес имеет уникальный вкус, сочетающий яйцо и куриное мясо, и очень популярен в некоторых азиатских странах, таких как Филиппины. Балют часто потребляют как уличную пищу, так и местные жители верят, что она обладает целебными свойствами, в частности, повышает выносливость.

Балют (фото: Википедия)

Хакарл (Исландия)

Хакарл, или ферментированное мясо акулы, является традиционным исландским деликатесом. Акула подвергается длительному процессу ферментации и сушки в течение нескольких месяцев, что позволяет снизить токсичность мяса.

Хакарл обладает резким аммиачным запахом и вкусом, поэтому к нему относятся с осторожностью даже некоторые местные жители. Его часто подают нарезанным на кубики и вкушают с местными алкогольными напитками, чтобы ослабить сильный аромат.

Сюрстреминг (Швеция)

Сюрстреминг - это ферментированная сельдь, которую консервируют в соли и выдерживают несколько месяцев.

Это блюдо часто подается на открытом воздухе во избежание сильного запаха в помещении. В Швеции сюрстреминг обычно едят с тонким хлебом и другими гарнирами, смягчающими его вкус.

Сюрстреминг (фото: Википедия)

Тушеные тараканы (Филиппины)

Тушеные тараканы являются частью филиппинской кухни и имеют репутацию деликатеса с высоким содержанием белка. Их готовят путем жарки или тушения с разными специями.

Во многих регионах мира насекомые воспринимаются как экзотическая, но вполне обычная пища. Многие отмечают, что у тушеных тараканов есть ореховое послевкусие, что делает их привлекательными для гурманов.

Бондеги (Корея)

В Корее блюдо сваренных или тушеных личинок шелкопряда, известное как бондеги, считается любимой уличной едой. Эти личинки имеют насыщенный, слегка сладковатый вкус, напоминающий вареную фасоль.

Бондеги продают как на рынках, так и в супермаркетах, и многие корейцы считают это блюдо полезным благодаря высокому содержанию белка.

Бондеги (фото: Википедия)

Эскамолес (Мексика)

Эскамолес - это блюдо, приготовленное из яиц муравьев-листорезов, которое мексиканцы считают деликатесом еще со времен ацтеков. Яйца собирают из корней агавы, затем обжаривают с луком, чили и специями. Текстура эскамолеса похожа на сыр, а вкус описывают как ореховый с легким, кремовым оттенком.

Этот деликатес подают с токо или тортильями, и его часто сопровождают острыми соусами. Несмотря на необычный ингредиент, блюдо имеет богатый питательный состав, поскольку яйца в муравьях содержат много белка.

Фугу (Япония)

Рыба фугу, считающаяся деликатесом в Японии, имеет репутацию одного из самых опасных продуктов. Определенные части фугу содержат высокие дозы тетродотоксин, смертельно опасного вещества, поэтому ее могут готовить только специально обученные повара.

Блюда из фугу, как правило, подаются в виде тонко нарезанных сашими или тушеных кусочков, а их вкус считается мягким и даже деликатным.

Рыба фугу (фото: Википедия)