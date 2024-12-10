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7 действенных способов, которые помогут поднять настроение и избежать депрессии

Какие способы помогут улучшить настроение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пасмурная погода и повседневная работа могут подавлять настроение и даже приводить к депрессии. Есть естественные методы, которые помогут поднять настроение и создать более позитивное мировоззрение на жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

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