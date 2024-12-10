7 действенных способов, которые помогут поднять настроение и избежать депрессии

Пасмурная погода и повседневная работа могут подавлять настроение и даже приводить к депрессии. Есть естественные методы, которые помогут поднять настроение и создать более позитивное мировоззрение на жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Двигайтесь

Ни для кого не секрет, что физическая активность приносит пользу телу, но она тоже эффективна для мозга.

Социальный работник Дженнифер Нунес рассказала, что физические движения снижают гормоны стресса, такие как кортизол. Это также повышает уровень дофамина - нейромедиатора, играющего важную роль в помощи испытывать удовольствие, мотивацию и счастье.

Когда ваши уровни дофамина сбалансированы, вы чувствуете больше энергии, мотивации и готовности браться за жизнь. Но когда эти уровни падают из-за недостаточного сна, несбалансированной диеты или недостаточной физической активности - это может привести к тому, что вы почувствуете истощение, потерю мотивации или даже депрессию.

Вам необязательно бежать марафон, чтобы извлечь пользу от физических упражнений. Важно знать, что все виды физической активности могут помочь поднять настроение и уменьшить стресс, независимо от того, предпочитаете пробежку, езду на велосипеде или просто танцы дома.

Высыпайтесь

Когда вы хорошо отдохнули, то мозг может лучше регулировать дофамин, помогая чувствовать себя более бдительными и мотивированными в течение дня. И напротив, если вы не выспались, у вас будет меньше энергии.

Такое состояние может быть тяжелым для мозга, поскольку ему нужна энергия для выполнения повседневной работы.

Проводите время на открытом воздухе

Один из самых простых способов естественным образом поднять настроение - это проводить больше времени на свежем воздухе. Лучше всего это делать утром, поскольку влияние солнечного света регулирует циркадный ритм - внутренние часы тела.

Это может проложить путь к лучшему, более спокойному сну, который является ключевым для поддержания общего настроения. Кроме того, влияние света повышает уровень дофамина, что еще больше улучшает настроение.

Практируйте благодарность

Когда вы практикуете благодарность - выражаете благодарность другим или просто размышляете о хороших вещах в своей жизни, то это запускает систему вознаграждения в мозгу. Это активирует части мозга, связанные с высвобождением дофамина, особенно в областях, связанных с удовлетворением, мотивацией и социальными связями.

Благодарность также способствует развитию мышления, укрепляющего положительные чувства, что поощряет мозг продолжать искать и распознавать хороший опыт.

Сделайте перерыв в социальных сетях

Один-два дня могут изменить ситуацию, особенно если вы привыкли каждый день "сидеть" в социальных сетях. Многие люди чувствуют осуждение, сравнение, страдания и разногласия, когда проводят время в интернете, что может способствовать плохому настроению.

Отдых от социальных сетей позволяет разуму замедлиться, привлечь многочисленные органы чувств к другим видам деятельности, таким как физические упражнения или пребывание на природе.

Пейте достаточно жидкости

Диетолог Лорен Твигге рассказала, что обезвоживание приводит не только к таким физическим симптомам, как жажда, голод и головные боли, но и к раздражительности.

Все потому, что вода необходима для множества процессов в организме, включая кровообращение. Когда вы обезвожены, приток крови к телу замедляется, что приводит к отрицательным психическим и эмоциональным симптомам.

Ешьте противовоспалительные продукты

Чтобы естественным образом поднять настроение, потребляйте продукты, уменьшающие воспаление.

Хроническое воспаление также может привести к таким заболеваниям, как акне, пищевая непереносимость и раздражение желудочно-кишечного тракта, что может оказать негативное влияние на самооценку, настроение и психическое здоровье.