7-дневный план диеты с высоким содержанием белка и клетчатки: что и когда есть
Средиземноморская диета - очень эффективна для похудения и здорового организма, благодаря высокому содержанию белка и клетчатки в ежедневном рационе.
Что надо есть и когда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eating Well.
Почему этот план питания принесет пользу организму?
Каждый день этого плана обеспечивает в среднем 98 граммов белка и 34 грамма клетчатки. Поскольку белок составляет структуру нашей клетки, он играет важную роль во всех функциях организма, включая поддержку здоровой иммунной системы и содействие росту мышц.
Хотя большинство из нас получает много белка, многим из нас не хватает клетчатки. Только 7% взрослых достигают ежедневных целей потребления клетчатки в 25 граммов в день для женщин и 38 для мужчин. Поскольку клетчатка имеет так много преимуществ для здоровья, в частности улучшает уровень сахара в крови и здоровье сердца, это питательное вещество, которому стоит отдать предпочтение.
Средиземноморская диета считается одним из самых здоровых способов питания, благодаря рыбе и морепродуктам, орехам и другим полезным жирам, бобовым, цельнозерновым и большому количеству фруктов и овощей, ограничивая рафинированные злаки и добавленный сахар.
Предлагаем вам примерный план питания на 4 дня.
День 1
Завтрак (430 калорий)
1 порция творога с высоким содержанием белка ½ стакана черники
Перекус (268 калорий)
1 порция вишневого крамбла без добавления сахара
Обед (373 калории)
1 порция нарезанного салата с нутом, оливками и фетой, 85 граммов вареной куриной грудки
Перекус (198 калорий)
1 чашка обезжиренного простого сцеженного греческого йогурта ½ стакана малины
Ужин (436 калорий)
1 порция лосося на сковороде и брюссельской капусты с лимонно-чесночной посыпкой.
Дневная калорийность: 1799 калорий, 80 г жира, 127 г белка, 147 г углеводов, 30 г клетчатки, 2026 мг натрия.
День 2
Завтрак (448 калорий)
1 порция овсянки с малиновым и арахисовым маслом с высоким содержанием белка
Перекус (62 калории)
1 порция кусочков лосося с огурцом
Обед (506 калорий)
1 порция противовоспалительного салата Фарро и белой фасоли
Перекус (170 калорий)
1 порция кисломолочного творога с ягодами
Ужин (625 калорий)
1 порция кремовой запеканки из курицы, капусты и грибов
Дневная калорийность: 1812 калорий, 93 г жира, 88 г белка, 170 г углеводов, 32 г клетчатки, 1804 мг натрия.
День 3
Завтрак (448 калорий)
1 порция овсянки с малиновым и арахисовым маслом с высоким содержанием белка
Перекус (95 калорий)
1 среднее яблоко
Обед (506 калорий)
1 порция противовоспалительного салата Фарро и белой фасоли
Перекус (198 калорий) 1 чашка обезжиренного простого сцеженного греческого йогурта ½ стакана малины
Ужин (548 калорий) 1 порция сыра тофу.
Дневная калорийность: 1802 калории, 76 г жира, 84 г белка, 217 г углеводов, 44 г клетчатки, 1838 мг натрия.
День 4
Завтрак (421 калорий)
1 порция лаваша для завтрака с яйцом, помидорами и фетой
1 стакан нарезанной клубники
Перекус (62 калории)
1 порция кусочков лосося с огурцом
Обед (541 калорий)
1 порция противовоспалительного салата Фарро и белой фасоли 1 клементин
Перекус (170 калорий)
1 порция кисломолочного творога с ягодами
Ужин (470 калорий)
1 порция пасты с цуккини и курицей
Вечерняя закуска (131 калория)
1 большая груша
Дневная калорийность: 1796 калорий, 60 г жира, 90 г белка, 236 г углеводов, 32 г клетчатки, 2154 мг натрия.
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