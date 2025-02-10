7-дневный план диеты с высоким содержанием белка и клетчатки: что и когда есть

Средиземноморская диета - очень эффективна для похудения и здорового организма, благодаря высокому содержанию белка и клетчатки в ежедневном рационе.

Что надо есть и когда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eating Well.

Почему этот план питания принесет пользу организму?

Каждый день этого плана обеспечивает в среднем 98 граммов белка и 34 грамма клетчатки. Поскольку белок составляет структуру нашей клетки, он играет важную роль во всех функциях организма, включая поддержку здоровой иммунной системы и содействие росту мышц.

Хотя большинство из нас получает много белка, многим из нас не хватает клетчатки. Только 7% взрослых достигают ежедневных целей потребления клетчатки в 25 граммов в день для женщин и 38 для мужчин. Поскольку клетчатка имеет так много преимуществ для здоровья, в частности улучшает уровень сахара в крови и здоровье сердца, это питательное вещество, которому стоит отдать предпочтение.

Средиземноморская диета считается одним из самых здоровых способов питания, благодаря рыбе и морепродуктам, орехам и другим полезным жирам, бобовым, цельнозерновым и большому количеству фруктов и овощей, ограничивая рафинированные злаки и добавленный сахар.

Предлагаем вам примерный план питания на 4 дня.

День 1

Завтрак (430 калорий)

1 порция творога с высоким содержанием белка ½ стакана черники

Перекус (268 калорий)

1 порция вишневого крамбла без добавления сахара

Обед (373 калории)

1 порция нарезанного салата с нутом, оливками и фетой, 85 граммов вареной куриной грудки

Перекус (198 калорий)

1 чашка обезжиренного простого сцеженного греческого йогурта ½ стакана малины

Ужин (436 калорий)

1 порция лосося на сковороде и брюссельской капусты с лимонно-чесночной посыпкой.

Дневная калорийность: 1799 калорий, 80 г жира, 127 г белка, 147 г углеводов, 30 г клетчатки, 2026 мг натрия.

День 2

Завтрак (448 калорий)

1 порция овсянки с малиновым и арахисовым маслом с высоким содержанием белка

Перекус (62 калории)

1 порция кусочков лосося с огурцом

Обед (506 калорий)

1 порция противовоспалительного салата Фарро и белой фасоли

Перекус (170 калорий)

1 порция кисломолочного творога с ягодами

Ужин (625 калорий)

1 порция кремовой запеканки из курицы, капусты и грибов

Дневная калорийность: 1812 калорий, 93 г жира, 88 г белка, 170 г углеводов, 32 г клетчатки, 1804 мг натрия.

День 3

Завтрак (448 калорий)

1 порция овсянки с малиновым и арахисовым маслом с высоким содержанием белка

Перекус (95 калорий)

1 среднее яблоко

Обед (506 калорий)

1 порция противовоспалительного салата Фарро и белой фасоли

Перекус (198 калорий) 1 чашка обезжиренного простого сцеженного греческого йогурта ½ стакана малины

Ужин (548 калорий) 1 порция сыра тофу.

Дневная калорийность: 1802 калории, 76 г жира, 84 г белка, 217 г углеводов, 44 г клетчатки, 1838 мг натрия.

День 4

Завтрак (421 калорий)

1 порция лаваша для завтрака с яйцом, помидорами и фетой

1 стакан нарезанной клубники

Перекус (62 калории)

1 порция кусочков лосося с огурцом

Обед (541 калорий)

1 порция противовоспалительного салата Фарро и белой фасоли 1 клементин

Перекус (170 калорий)

1 порция кисломолочного творога с ягодами

Ужин (470 калорий)

1 порция пасты с цуккини и курицей

Вечерняя закуска (131 калория)

1 большая груша

Дневная калорийность: 1796 калорий, 60 г жира, 90 г белка, 236 г углеводов, 32 г клетчатки, 2154 мг натрия.