6 актеров, которые использовали дублеров для обнаженных сцен

Айла Фишер в "Незваных гостях"

Айла Фишер получила признание благодаря роли Глории Клири - безумно влюбленной героини в комедии "Незваные гости" (2005). Ее персонаж часто оказывается в пикантных ситуациях, но актриса была не в восторге от необходимости сниматься обнаженной.

"Когда героиня предстает обнаженной, ее воспринимают как сексуальную, а не как забавную. Я проиграла дискуссию с продюсерами...", - поделилась Фишер в интервью Entertainment Weekly.

Айла Фишер (фото: Кинориум)

Чтобы сбалансировать эти сцены, она сделала свою героиню еще более эксцентричной, что добавило комедийности. К тому же для кадров с обнаженным телом использовали дублершу, как и для сцен, где руки Глории дерзко хватают Винса Вона под столом.

Уиллем Дефо в "Антихристе"

Поклонники Уиллема Дефо долго гадали, действительно ли актер полностью обнажился в фильме "Антихрист" - провокационной работе Ларса фон Триера, исследующей темы депрессии. Особенно зрителей интересовало, принадлежат ли половые органы, показанные в кадре, самому Дефо. В одном из интервью актер объяснил ситуацию: для этих сцен использовали дублера.

Уиллем Дефо (фото: Кинориум)

"Нет, это не я. Ларс пригласил для этого порноактера, и это было правильное решение. Если бы это был я, то о другом люди бы уже и не говорили", - рассказал Дефо Dazed.

"Ларс хотел, чтобы сцены выглядели реалистично, но это могло бы отвлекать зрителей. Если бы он попросил меня на это решиться, не знаю, как бы я ответил", - добавил он.

Мила Кунис в "Друзьях по сексу"

В романтической комедии "Друзья по сексу" Мила Кунис и Джастин Тимберлейк играют друзей, которые решают добавить в свои отношения интимный аспект без каких-либо обязательств. Из-за этого герои довольно часто оказываются без одежды. Тимберлейк был более открытым к демонстрации тела, тогда как Кунис выбрала более сдержанный подход.

Мила Кунис (фото: Кинориум)

"Я показала немного сбоку, но решила не раскрывать всего сразу. Я предпочитаю делать это постепенно, маленькими частями", - рассказала она Райану Сикресту в его радиошоу.

Для сцены, которая требовала показа ее ягодиц, на съемки пригласили дублершу.

Кевин Костнер в "Робин Гуде: Принц воров"

Иногда актеры избегают обнаженных сцен из-за внешних обстоятельств, например, неблагоприятных погодных условий. В фильме "Робин Гуд: Принц воров" Кевину Костнеру пришлось бы появиться голым в сцене, где его персонаж выходит из озера. Однако актер решил воспользоваться услугами дублера.

Кевин Костнер (фото: Кинориум)

Как отмечается в комментарии к DVD, Костнер объяснил свое решение опасением получить переохлаждение. Хотя дублеру пришлось справиться с погружением в холодную воду, он по крайней мере не нес на себе ответственности за весь исторический боевик.

Дакота Джонсон в "50 оттенках серого"

Актеры, принимавшие участие в съемках "50 оттенков серого", прекрасно понимали, что их ожидает много обнаженных сцен, ведь роман Э.Л. Джеймс насыщен откровенными моментами. Однако для Дакоты Джонсон понадобился дублер в одной из сцен из-за ее заметной татуировки, которая не соответствовала образу невинной Анастасии. Задача подобрать подходящего дублера была возложена на оператора фильма Шеймуса Макгарви.

Дакота Джонсон (фото: Кинориум)

"Мы использовали дублера для спины Дакоты", - рассказал он в интервью New York Times.

Кира Найтли в "Последствиях"

Кира Найтли знакома с частичной обнаженностью на экране, но ее взгляд на это изменился после рождения первого ребенка. В исторической драме 2019 года "Последствия" она решила избежать сцен обнажения с партнером по фильму Александром Скарсгардом.

"В этом фильме снимался дублер, поэтому это была не я", - призналась Найтли в интервью Body+Soul.

Кира Найтли (фото: Кинориум)

"Когда я была моложе, мне было комфортно обнажаться на камеру. Но после рождения ребенка? Я чрезвычайно довольна своим телом. Оно сделало все, что должно было: вырастило ее, я родила ее и выкормила". - добавила она.

Актриса также отметила, что процесс выбора дублера был удивительно веселым.