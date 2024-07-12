66-летняя Шэрон Стоун повторила секси-сцену из "Основного инстинкта". В этот раз без одежды (фото)

Шэрон Стоун показалась в белье

Так, актриса решила похвастаться фигурой. Она примеряла красное белье, при этом Стоун не стала прятать тело под одеждой.

Звезда позировала на стуле, закинув одну ногу на другую. Тем самым она воспроизвела ту самую секси-сцену из фильма "Основной инстинкт", который вышел на экраны более 30 лет назад.

Как реагирует сеть

Откровенное фото ошарашило фанов. Они признаются, что не ожидали увидеть актрису в столь смелом образе. Также комментаторы пишут:

"Ты не должна делать это, Шэрон. Не позволяй им унижать себя. Продолжай, но в другом наряде"

"Вы выглядите невероятно и удивительно"

"Вы как рок-звезда".

Что известно о культовом моменте из фильма

В ленте "Основной инстинкт" Стоун играла подозреваемую в убийстве писательницу Кэтрин Трамелл. И во время допроса она, сидя в платье без белья, перекинула одну ногу на другую, что очень озадачило следователей.

Эту сцену называют одной из самых скандальных. Сначала Стоун даже критиковали за чрезмерную откровенность, но сейчас момент на допросе считают культовым.

Та самая сцена из "Основного инстинкта" (скриншот)

"Основной инстинкт" - трейлер