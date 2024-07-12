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66-летняя Шэрон Стоун повторила секси-сцену из "Основного инстинкта". В этот раз без одежды (фото)

Пятница 12 июля 2024 20:51
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66-летняя Шэрон Стоун повторила секси-сцену из "Основного инстинкта". В этот раз без одежды (фото) Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Полина Иваненко

66-летняя актриса Шэрон Стоун не перестает удивлять фанатов. В этот раз звезда воспроизвела кадр из легендарного фильма "Основной инстинкт". Секси-сцена покорила миллионы зрителей, а сейчас Стоун решила повторить ее, но уже без платья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение, которым актриса поделилась в Instagram.

Шэрон Стоун показалась в белье

Так, актриса решила похвастаться фигурой. Она примеряла красное белье, при этом Стоун не стала прятать тело под одеждой.

Звезда позировала на стуле, закинув одну ногу на другую. Тем самым она воспроизвела ту самую секси-сцену из фильма "Основной инстинкт", который вышел на экраны более 30 лет назад.

Как реагирует сеть

Откровенное фото ошарашило фанов. Они признаются, что не ожидали увидеть актрису в столь смелом образе. Также комментаторы пишут:

  • "Ты не должна делать это, Шэрон. Не позволяй им унижать себя. Продолжай, но в другом наряде"
  • "Вы выглядите невероятно и удивительно"
  • "Вы как рок-звезда".

Что известно о культовом моменте из фильма

В ленте "Основной инстинкт" Стоун играла подозреваемую в убийстве писательницу Кэтрин Трамелл. И во время допроса она, сидя в платье без белья, перекинула одну ногу на другую, что очень озадачило следователей.

Эту сцену называют одной из самых скандальных. Сначала Стоун даже критиковали за чрезмерную откровенность, но сейчас момент на допросе считают культовым.

66-летняя Шэрон Стоун повторила секси-сцену из &quot;Основного инстинкта&quot;. В этот раз без одежды (фото)

66-летняя Шэрон Стоун повторила секси-сцену из &quot;Основного инстинкта&quot;. В этот раз без одежды (фото)66-летняя Шэрон Стоун повторила секси-сцену из &quot;Основного инстинкта&quot;. В этот раз без одежды (фото)

66-летняя Шэрон Стоун повторила секси-сцену из &quot;Основного инстинкта&quot;. В этот раз без одежды (фото)

Та самая сцена из "Основного инстинкта" (скриншот)

"Основной инстинкт" - трейлер

К слову, раньше мы уже рассказывали, как сейчас выглядит актер, сыгравший Карла в "Ходячих мертвецах".

Кроме этого, недавно Стоун удивила сеть "обнаженным" фото.

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