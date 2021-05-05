63-річна мама Дана Балана після COVID-19 відірвалася на яхті в короткій спідничці і топі

На кадрах дівчина станцювала на пляжі і яхті в короткій спідниці і топі, освоїла нові види спорту, покаталася верхи.

"Квітень 2021 року. Після COVID важко бути активним, але коли ти думаєш, що життя може обірватися раптово, тобі хочеться спробувати щось цікаве..."- написала вона.

За словами Людмили, вона спробувала займатися кайтсерфінгом, віндсерфінгом, проїхалася на коні, верблюді, покаталася на яхті.

"Все це покращило мій емоційний стан, але також і мій фізичний стан... Неважливо, скільки вам років і де ви живете. Ніколи не пізно взнавати нове", - резюмувала вона.

Відео: Мама Дана Балана показала, як активно проводить час (instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

Відзначимо, що Людмила Балан - відома молдавська телеведуча і співачка. В Україні про неї дізналися близько року тому, коли вона виступила на сцені "Голосу країни", де її син був зірковим тренером.