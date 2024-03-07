62-летний мужчина вакцинировался от COVID 217 раз: как он себя чувствует и что говорят врачи

Для чего такое количество прививок и как это вышло

По словам медиков, 62-летний житель немецкого города Магдебург получил 217 прививок против SARS-CoV-2 в течение 29 месяцев "намеренно" и "по личным причинам".

Они отметили, что гипервакцинация произошла "вне контекста клинического исследования", а также "вопреки национальным рекомендациям по вакцинации".

"Доказательства о 130 прививках за 9 месяцев были собраны прокурором Магдебурга, Германия, который открыл расследование этого дела по обвинению в мошенничестве, но уголовные обвинения выдвинуты не были", - отмечается в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Согласно истории иммунизации, свою первую вакцину от COVID мужчина получил в июне 2021 года.

В том году ему сделали в общей сложности 16 прививок - в разных центрах вакцинации в Саксонии. Впоследствии немец продолжил получать еще большее количество доз различных препаратов.

В 2022 году сотрудники немецкого Красного Креста в городе Дрезден заподозрили неладное и предупредили другие центры вакцинации - чтобы те вызвали полицию, если еще раз увидят мужчину.

Позже "пациент" появился в центре вакцинации в городе Айленбург и был задержан по подозрению в продаже карт прививок третьим лицам (на фоне необходимости таких документов для свободного передвижения по общественным учреждениям и другим странам в тот период).

Прокуратура Магдебурга расследование против мужчины начала, однако уголовных обвинений ему так и не выдвинула.

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Как чувствует себя мужчина и что говорят эксперты

После того как история об этом мужчине появилась в местных СМИ, с ним через прокурора связались исследователи.

Они предложили провести тщательное обследование с разрешения пациента и определить, повлияла ли гипервакцинация на человеческий организм (на тот момент он получил уже 213 прививок от коронавируса).

Мужчина согласился провести необходимые анализы, предоставить образцы крови и слюны.

Результаты проведенных исследований не выявили каких-либо негативных последствий или побочных эффектов, связанных с вакцинами.

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Отметим, что в общей сложности 217 прививок мужчине сделали в период с июня 2021 года по ноябрь 2023 года.

134 из них - подтверждены прокурором или через документацию из центров вакцинации. Еще 83 прививки были зафиксированы "со слов мужчины".

"Я не думаю, что хоть какой-то врач или чиновник здравоохранения рекомендовал бы делать то, что сделал этот джентльмен. Это действительно неизведанная территория", - подчеркнула доктор Эмили Хеппи Миллер, доцент кафедры медицины, микробиологии и иммунологии в Медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна.

Она добавила, что этот пример - не стоит подражания ни в коем случае.

"Поговорите со своим врачом, соблюдайте рекомендованные графики вакцинации. И это должно быть лучшим средством, чтобы защититься от COVID и быть здоровыми", - подытожила она.