62-летняя звезда "Спасателей Малибу" покончила с жизнью: жуткие подробности

Некоторое время Памела не выходила на связь с родными, что вызвало у них беспокойство. Встревоженные родственники обратились в полицию.

Вечером 5 марта, около 22:00, правоохранители прибыли в особняк актрисы, где она жила одна, и открыли дверь. Внутри они обнаружили Памелу мертвой.

Вскоре на место происшествия приехала ее дочь. Увиденное вызвало у нее сильный эмоциональный шок - 32-летняя женщина залилась слезами, кричала и впала в истерику. Памела Бах (фото: Getty Images)

Сначала она не могла заставить себя зайти внутрь, а когда полицейские помогли ей это сделать, вскоре она снова выбежала на улицу.

Обстоятельства трагедии остаются неизвестными - не уточняется, что именно произошло с Памелой. Каких-либо предсмертных записок на месте не нашли.

На смерть бывшей жены отреагировал актер Дэвид Хассельхофф.

"Наша семья глубоко опечалена потерей Памелы. Мы искренне благодарны всем за поддержку и теплые слова в этот сложный период, но просим с уважением относиться к нашему праву на приватность, пока мы переживаем это горе", - сказал Дэвид. Памела Бах и Дэвид Хассельхофф (фото: Getty Images)

Что известно о Памеле Бах

Памела Бах родилась 16 октября 1963 года в Оклахоме, США. Свой дебют в кино она осуществила в 1983 году, снявшись в ленте Фрэнсиса Форда Копполы "Бойцовская рыбка".

Широкую известность ей принесла роль в культовом сериале "Спасатели Малибу", где более десяти лет она играла владелицу кафе Кей Морган. Кроме этого, актриса появлялась в таких проектах, как "Сирены", "Молодые и дерзкие", "Ти Джей Гукер" и "Рыцарь дорог". Памела Бах (фото: Википедия)

С 1989 по 2006 год она состояла в браке с Дэвидом Хассельхоффом. Инициатором развода стал сам актёр, ссылаясь на непримиримые разногласия.

Их расставание сопровождалось скандалами: Бах обвинила Хассельхоффа в домашнем насилии.

Судебные споры по алиментам длились более десяти лет и завершились лишь в 2017-м. А уже в 2018 году Дэвид женился на другой женщине.

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