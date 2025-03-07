62-летняя звезда "Спасателей Малибу" покончила с жизнью: жуткие подробности

Звезда популярного американского сериала "Спасатели Малибу" и экс-супруга Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой. Ей было 62 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.
Некоторое время Памела не выходила на связь с родными, что вызвало у них беспокойство. Встревоженные родственники обратились в полицию.
Вечером 5 марта, около 22:00, правоохранители прибыли в особняк актрисы, где она жила одна, и открыли дверь. Внутри они обнаружили Памелу мертвой.
Вскоре на место происшествия приехала ее дочь. Увиденное вызвало у нее сильный эмоциональный шок - 32-летняя женщина залилась слезами, кричала и впала в истерику.
Сначала она не могла заставить себя зайти внутрь, а когда полицейские помогли ей это сделать, вскоре она снова выбежала на улицу.
Обстоятельства трагедии остаются неизвестными - не уточняется, что именно произошло с Памелой. Каких-либо предсмертных записок на месте не нашли.
На смерть бывшей жены отреагировал актер Дэвид Хассельхофф.
"Наша семья глубоко опечалена потерей Памелы. Мы искренне благодарны всем за поддержку и теплые слова в этот сложный период, но просим с уважением относиться к нашему праву на приватность, пока мы переживаем это горе", - сказал Дэвид.
Памела Бах родилась 16 октября 1963 года в Оклахоме, США. Свой дебют в кино она осуществила в 1983 году, снявшись в ленте Фрэнсиса Форда Копполы "Бойцовская рыбка".
Широкую известность ей принесла роль в культовом сериале "Спасатели Малибу", где более десяти лет она играла владелицу кафе Кей Морган. Кроме этого, актриса появлялась в таких проектах, как "Сирены", "Молодые и дерзкие", "Ти Джей Гукер" и "Рыцарь дорог".
С 1989 по 2006 год она состояла в браке с Дэвидом Хассельхоффом. Инициатором развода стал сам актёр, ссылаясь на непримиримые разногласия.
Их расставание сопровождалось скандалами: Бах обвинила Хассельхоффа в домашнем насилии.
Судебные споры по алиментам длились более десяти лет и завершились лишь в 2017-м. А уже в 2018 году Дэвид женился на другой женщине.
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