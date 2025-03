60 фактов об убийстве Джона Кеннеди, которые мало кто знает

1. 11 ноября 1963 года Кеннеди почтил память неизвестного солдата, склонив голову и возложив венок в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище.

2. Ровно через две недели он сам навеки почил на этом кладбище.

3. Жаклин Кеннеди нечасто сопровождала мужа в его политических поездках, но на этот раз, 21 ноября, она решила полететь с ним в Техас.

4. Утро 22 ноября застало супругов за завтраком в Форт-Уорте.

5. Президентский лимузин с открытым верхом, считавшийся олицетворением того, что "президент с народом", был специально доставлен самолетом из Вашингтона.

6. В то роковое утро мать президента, Роуз Кеннеди, не подозревая беды, наслаждалась игрой в гольф в уютном Гаяннис-Порте, штат Массачусетс, в обществе своего соседа, известного бейсболиста Джимми Пирсолла.

7. В последний раз Джон Кеннеди видел своего отца в октябре в их семейном гнезде - Хаяннис-Порте. Прощаясь, он с горечью сказал своему другу Дэйву Паверсу об отце, прикованном к инвалидной коляске после инсульта: "Он тот, кто сделал все это возможным, а посмотри на него теперь".

8. Четырнадцатилетний мальчик, свидетель трагедии в Далласе, впоследствии рассказывал, как около половины первого дня 22 ноября увидел, что лицо Джона Кеннеди внезапно стало "безжизненным".

9. Тот самый мальчик услышал отчаянный крик Жаклин Кеннеди, полный неописуемой боли: "Боже мой, о Боже, нет".

10. Губернатор Техаса Джон Конналли-младший в тот день получил многочисленные огнестрельные ранения, став еще одной жертвой ужасного события.

11. В 2023 году агент Секретной службы Пол Лэндис в своих мемуарах рассказал о жуткой находке: пуля, застрявшая в спинке сиденья лимузина, где мгновение назад сидел Джон Кеннеди. По словам агента, он осторожно положил ее на носилки, которые ждали президента.

12. Брат Джона Кеннеди, Бобби Кеннеди, стал посланником трагической вести для их семьи. Его слова к матери Роуз, были полны горечи и безнадежности: "Состояние Джека критическое, и шансов на жизнь почти нет".

13. Роуз Кеннеди впоследствии вспоминала: "Меня охватила смесь чувств. Конечно, первой была инстинктивная тревога за Джона. Но потом возникло какое-то внутреннее отрицание, неверие в то, что это может быть что-то действительно ужасное, ведь он столько всего уже пережил".

14. Тед Кеннеди как раз председательствовал в Сенате, когда раздались смертельные выстрелы. Сенатор отчаянно пытался связаться с родными, но телефонные линии были перегружены. В конце концов он вынужден был отправиться в Белый дом, чтобы воспользоваться защищенной связью. Джон и Жаклин Кеннеди (фото: Getty Images)

15. Священник совершил обряд последнего причастия для первого католика-президента США.

16. Тед и его сестра Юнис Кеннеди Шрайвер поспешили в Гаяннис-Порт, неся отцу неутешительную весть о смерти Джона.

17. Гаяннис-Порт погрузился в траур: флаги были приспущены, здание Барнстейблского городского совета обвели черным крепом, а в окнах магазинов на Мейн-стрит появились портреты Джона Кеннеди.

18. Это было четвертое убийство президента в истории США. И на сегодня - последнее.

19. Это стало первой подобной трагедией с тех пор, как Секретная служба взяла на себя ответственность за охрану президентов

20. Линдон Б. Джонсон принял президентскую присягу на борту самолета Air Force One

21. Он стал главой государства через 99 минут после того, как жизнь Кеннеди оборвалась.

22. Тело погибшего президента также находилось на борту самолета во время обратного рейса в Вашингтон

23. Судья Сара Хьюз плакала, принимая присягу.

24. Джеки Кеннеди, охваченная горем, отказалась снимать свой розовый костюм Chanel, на котором виднелись следы крови ее мужа. Ее слова к Леди Берд Джонсон были полны боли: "Я хочу, чтобы они увидели, что они сделали с Джеком (так называли его близкие - Ред.)".

25. Однако Джеки все же сняла свое обручальное кольцо и осторожно надела его на палец мужа, чтобы оно сопровождало его в вечность.

26. Позже, взяв себя в руки, она попросила помощника вернуть ей эту дорогую сердцу вещь.

27. Костюм Джеки, навеки запятнанный кровью, так и не был очищен и хранится в Национальном архиве США.

28. Согласно воле семьи Кеннеди, этот трагический артефакт не будет выставлен на публичное обозрение по меньшей мере до 2103 года.

29. Генеральный прокурор и брат погибшего президента Роберт Ф. Кеннеди встретил Air Force One на авиабазе Эндрюс, его лицо отражало глубокую скорбь.

30. Шестой этаж Техасского книжного хранилища, откуда раздались смертельные выстрелы, выпущенные убийцей Ли Харви Освальдом, сегодня превращен в музей, посвященный трагическому событию.

31. Освальд, по собственному признанию, был марксистом, и его политические взгляды сыграли определенную роль в его жизни.

32. В 1959 году он выбрал путь эмиграции, переехав в Советский Союз в поисках лучшей жизни.

33. В то время убийство президента не считалось федеральным преступлением, поэтому Освальда, если бы он остался жив, судили бы в штате Техас.

34. Орудием убийства Кеннеди стала итальянская карабинная винтовка калибра 6,5 мм, приобретенная Освальдом за 19,95 доллара.

35. Далласский предприниматель Абрахам Запрудер случайно зафиксировал момент убийства на свою 8-миллиметровую домашнюю кинокамеру, став невольным летописцем истории.

36. Его секретарша, будто чувствуя исторический вес события, настойчиво просила его пойти домой и взять камеру для фиксации президентского визита. Джон и Жаклин Кеннеди (фото: Getty Images)

38. Впоследствии уникальная кинопленка Запрудера была приобретена журналом Life за внушительную на то время сумму в 150 тыс. долларов (на сегодня это эквивалент 1,5 млн долларов).

39. Убийство Освальда Джеком Руби 24 ноября стало первым в истории случаем преднамеренного убийства, попавшим в прямой эфир телевидения.

40. Полицейский детектив, находившийся на месте стрельбы, в порыве эмоций воскликнул: "Джек, ты сукин сын!"

41. Когда полиция повалила Руби на землю, он, находясь в состоянии аффекта, воскликнул: "Я Джек Руби, вы все меня знаете!"

42. Освальд умер в той же больнице, что и президент Кеннеди, через двое суток и семь минут после смерти главы Белого дома.

43. 98-летней бабушке Джона Кеннеди, Мэри Жозефин Фицджеральд, так и не сообщили об ужасной трагедии.

44. В Вашингтон на похороны Кеннеди прибыли высокопоставленные представители из более чем сотни стран мира, что сделало это событие самым большим собранием такого рода на территории Соединенных Штатов.

45. Отдать последний долг бывшему президенту, когда его тело находилось в ротонде Капитолия, пришли более 250 тысяч человек

46. Десятки тысяч людей не смогли попасть внутрь, некоторые из них провели почти ночь на морозе в очереди, которая протянулась более чем на две мили.

47. Джеки Кеннеди, стремясь подчеркнуть величие потери, настояла, чтобы церемония погребения ее мужа была похожа на похороны Авраама Линкольна.

48. При поддержке Бобби Кеннеди и Роберта Макнамары Джеки лично выбрала место захоронения своего мужа на Арлингтонском национальном кладбище.

49. Джеки выразила особое пожелание, чтобы у могилы ее мужа горел вечный огонь, как символ неугасающей памяти.

50. Хотя впоследствии она снова вышла замуж, однако после смерти она была похоронена именно возле Джона Кеннеди.

51. Двое детей Кеннеди, сын Патрик Бувье и дочь Арабелла, которые умерли сразу после рождения, также похоронены рядом со своими родителями, образуя семейный мемориал.

52. День похорон, 25 ноября, трагическим образом совпал с третьим днем рождения Джона-младшего.

53. Кэролайн должна была бы отпраздновать свой шестой день рождения через два дня после похорон отца.

54. Водитель такси, наблюдавший за похоронной процессией, вспоминал о необычайной тишине в толпе: "Было слышно, как падает булавка".

55. Ирландский военный почетный караул отдал последний долг у могилы президента, выполняя команды, звучавшие на гэльском языке, напоминая о его ирландских корнях.

56. После завершения похоронной церемонии Джеки Кеннеди провела частные встречи с тремя главами государств: Шарлем де Голлем из Франции, Имоном де Валера из Ирландии и Хайле Селассие I из Эфиопии.

57. Поздно ночью того же дня она и Бобби Кеннеди совершили неожиданный визит к могиле президента, стремясь еще раз почтить его память в тишине ночи.

58. Джон Кеннеди планировал провести День благодарения в том году в Гаяннис-Порте. Семья все же собралась в Большом доме, где он провел свое детство, и даже сыграла в их традиционную игру в тач-футбол после праздничного ужина.

59. Первые два письма, которые Линдон Джонсон написал на посту президента, были адресованы детям Кеннеди - Кэролайн и Джону-младшему.

60. Через неделю после смерти мужа Джеки пригласила журналиста Теодора Г. Уайта в их дом в Гаяннис-Порте, чтобы дать свое первое интервью об убийстве. Во время разговора она сказала: "По вечерам, перед тем как лечь спать, Джек любил слушать пластинки. И песня, которую он любил больше всего, была в конце одной из них. Строки, которые он любил слушать, были такие: "Don't let it be forgotten, that once there was a spot, for one brief shining moment that was known as Camelot"... Еще будут великие президенты... Но уже никогда не будет другого Камелота... Это был Камелот... Не забывайте".

Вас может заинтересовать: