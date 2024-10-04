6 звезд, которые страдали сексуальной зависимостью

Колин Фарелл

Нимфомания оказалась не единственной зависимостью ирландского актера. Колин Фаррелл давно оставил позади наркотики и алкоголь, а также справился с сексуальной зависимостью после прохождения курса реабилитации.

В одном из интервью актер признался, что его первый сексуальный опыт после лечения был крайне неудовлетворительным, поскольку привык к темным комнатам и полному забвению на следующий день.

Колин Фарелл (фото: instagram.com/farrellgram)

Канье Вест

Канье Вест, безусловно, известен своей эксцентричностью. Когда-то рэпер признался, что журналы Playboy стали источником его зависимости от порнографии, с которой он не всегда мог справиться. Ситуация значительно усугубилась после трагической смерти его матери. Вест признался, что столкнулся с этим расстройством еще в возрасте пяти лет. Это действительно шокирующее.

Канье Вест ​​ (фото: Getty Images)

Чарли Шин

В 1995 году актер признался, что потратил 53 тысячи долларов на интимные услуги, а к 2000 году заявил, что у него было около 5 000 женщин. Эти беспорядочные связи не прошли бесследно-– с 2011 года актер живет с диагнозом ВИЧ.

Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Майкл Дуглас

Двухкратный лауреат премии "Оскар" стал одним из первых среди знаменитостей, кто открыто признался в зависимости, разрушавшей его жизнь и отношения с близкими. Позже стало известно, что Майкл боролся с сексоголизмом с четырнадцати лет, но смог вовремя осознать проблему и пройти курс лечения. Теперь его прежние страсти остались в прошлом.

Майкл Дуглас (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Арми Хаммер

Знаменитости с сексуальной зависимостью редко удается скрыть свое расстройство, и Арми Хаммер - не исключение. Актера преследуют семейные проклятия, проблемы с наркотиками и беспорядочные связи. После ряда громких скандалов и "отмены" в обществе, Хаммер все же решил пройти курс лечения, чтобы избавиться от своих вредных привычек окончательно.

Арми Хаммер​ (фото: Википедия)

Линдси Лохан

Один из бывших любимых певицы и актрисы назвал ее нимфоманкой, утверждая, что ее ненасытное сексуальное желание буквально изматывало его. Линдси сама никогда не делала подобных заявлений, но, учитывая ее непростое прошлое, это может быть правдоподобно. К счастью, сейчас она взяла свою жизнь под контроль, обрела гармонию и недавно стала счастливой мамой и женой. Мы искренне радуемся за нее.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan​​)