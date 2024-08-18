6 звезд, которые никогда не сидели на диетах

Эмма Стоун

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда откровенно заявляет, что не выносит диеты. Она никогда не придерживалась строгих ограничений в питании. Поддерживать идеальную форму ей помогают пилатес, ходьба, скалолазание, а также традиционные тренировки в спортзале.

Секрет успеха кроется в гармонии с собственным телом и интуитивном питании. Эмма признается, что не отказывает себе в сладком или соленом, когда этого действительно хочется.

Эмма Стоун (фото: Getty Images)

Приянка Чопра

Обладательница потрясающей фигуры и титула «Мисс Мира 2000» признается, что никогда не ограничивает себя в еде.

"Я могу съесть что угодно за столом, - рассказывала Приянка в интервью журналу Elle. - Крылышки баффало, пицца пепперони, двойной чизбургер, стейк, бифштекс и еще раз стейк! Бог дал мне хороший обмен веществ, и я чувствую, что мой долг - подпитывать его!".

Приянка - одна из тех, кому повезло с генетикой, и благодаря ускоренному метаболизму она сохраняет фигуру, не посещая спортивные залы и наслаждаясь любимыми блюдами.

Приянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)

Дженнифер Лоуренс

Звезда "Голодных игр" никогда не придерживается строгих диет, даже когда готовится к роли в фильме. Она обожает побаловать себя жареным сыром и другим фастфудом. В одном из интервью Дженнифер призналась, что ее раздражает даже само упоминание слова «диета».

По мнению актрисы, идеализированные образы женщин наносят вред молодому и ранимому уму, а в стремлении достичь фигуры мечты, девушки пытают себя голодом и могут развить расстройства пищевого поведения.

Дженнифер убеждена, что медиа должны перестать пропагандировать «идеальное» тело и больше акцентировать внимание на важности любви к себе.

Дженнифер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)

Кейт Уинслет

Актриса гордится своими пышными формами и с удовольствием демонстрирует их в разных образах. Однако, по словам Кейт, на протяжении всей своей жизни она ни разу не встречала женщину, полностью удовлетворенную своей внешностью.

Сама актриса придерживается другой точки зрения - она любит свое тело и постоянно работает над собой. В 2017 году, когда ее спросили, как перестать беспокоиться о диетах, Кейт ответила: "Я не знаю, сколько я вешу. Я не вставала на весы уже 12 лет".

Кадр из сериала "Режим"

Меган Фокс

Меган Фокс, которую считают секс-символом для миллионов женщин и мужчин, поражает своей внешностью, и трудно поверить, что она не соблюдает суровые диеты. Конечно, Меган внимательно следит за своим питанием, но без жестких ограничений.

Она предпочитает японскую кухню, избегает обработанных продуктов и позволяет себе несколько чашек кофе в неделю.

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Сальма Хайек

Мексиканской актрисе 57 лет - и она выглядит великолепно. Сальма Хайек также не соблюдает строгих диет и не отказывает себе в жирной пище.

Актриса признается, что ей трудно долго оставаться на диете, потому что еда - ее слабость. Один из ключей к прекрасной фигуре Сальмы - здоровый и активный образ жизни.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)