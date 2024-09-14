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6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть

Упражнения в спортзале с канатами для похудения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тренировки с канатами стали популярны. Раньше их активно использовали в своих тренировках спортсмены разных единоборств, а сейчас они практически есть в каждом фитнес-центре. К тому же они эффективны при похудении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Канатная волна

Основные движения с канатом - это создание волны. Усложнение и разнообразие упражнений создается благодаря разному положению тела и разному хвату. Преимуществом такой тренировки является то, что мышцы всего корпуса постоянно напряжены.

двигайте руками вверх и вниз поочередно, создавая волны.

Боковая планка с канатом

 

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