6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть

Тренировки с канатами стали популярны. Раньше их активно использовали в своих тренировках спортсмены разных единоборств, а сейчас они практически есть в каждом фитнес-центре. К тому же они эффективны при похудении.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Основные движения с канатом - это создание волны. Усложнение и разнообразие упражнений создается благодаря разному положению тела и разному хвату. Преимуществом такой тренировки является то, что мышцы всего корпуса постоянно напряжены.
двигайте руками вверх и вниз поочередно, создавая волны.
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