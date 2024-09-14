6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть

Канатная волна

Основные движения с канатом - это создание волны. Усложнение и разнообразие упражнений создается благодаря разному положению тела и разному хвату. Преимуществом такой тренировки является то, что мышцы всего корпуса постоянно напряжены.

двигайте руками вверх и вниз поочередно, создавая волны.

Боковая планка с канатом