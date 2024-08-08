6 упражнений с низкой нагрузкой, чтобы избавиться от дряблости кожи и похудеть

Иметь подтянутую кожу тела хочет каждый человек. Убрать жир на боках, руках и подтянуть кожу помогут простые упражнения. К тому же их можно делать даже дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Сделайте большой шаг назад - достаточно, чтобы колени образовывали два угла по 90 градусов внизу. Затем подтянитесь назад, вытянув переднюю ногу.
Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.
Примите положение отжимание, расставив руки на ширине плеч. Держите нижнюю часть спины ровной, не позволяйте бедрам провисать. Опуститесь вниз, держа локти близко к телу.
Опирайтесь на предплечье, держа тело прямо. В планке нижняя часть спины должна быть ровной.
Выполните 5 повторов по 30 секунд.
Лягте на землю, согните колени, а ступни поставьте на пол. Сожмите ягодицы, чтобы приподнять бедра и должен образоваться будто мост.
Поставьте руки на землю и поползите вперед, делая небольшой шаг правой рукой и левой ногой поочередно. Держите бедра низко, а голову приподнятой.
Выполните 15 повторений.
Станьте спиной к стене, а ноги расставьте на ширине плеч. Опуститесь в положение будто сидите на стуле.
Должен образоваться угол в коленях 90 градусов.
Выполните 3 повтора по 30 секунд.
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