6 упражнений с фитнес-резинкой для похудения и упругих ягодиц

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик

Натяните резинку на бедрах. Руки сомкните в кулак перед собой и медленно приседайте, расставив ноги на ширине плеч. Упражнение привлекает мышцы ног, бедер и ягодиц.

Приседания

Встаньте прямо, а ноги поставьте на ширину плеч. Резинку растяните между ног, отставьте ногу широко в сторону.

Поверните ногу в исходное положение. Повторите на другую сторону.

Лягте на пол на бок, опираясь на руку на локте. Резинку растяните на бедрах.

и опускайте верхнюю ногу, затем повторите на другой стороне.

Встаньте на пол на колени и локти. Резинку растяните над коленями.

Поочередно приподнимайте одну ногу вверх, сохраняя прямую спину.