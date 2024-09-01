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6 упражнений с фитнес-резинкой для похудения и упругих ягодиц

Какие упражнения с резинкой помогут накачать ягодицы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Фитнес-резинки уже несколько лет являются одними из самых популярных орудий для тренировок. Они помогают прекрасно активизировать ягодичные мышцы и бедра. Упражнения с такой резинкой помогут эффективно накачать крепкие ягодицы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик

Натяните резинку на бедрах. Руки сомкните в кулак перед собой и медленно приседайте, расставив ноги на ширине плеч. Упражнение привлекает мышцы ног, бедер и ягодиц.

Приседания

Встаньте прямо, а ноги поставьте на ширину плеч. Резинку растяните между ног, отставьте ногу широко в сторону.

Поверните ногу в исходное положение. Повторите на другую сторону.

Лягте на пол на бок, опираясь на руку на локте. Резинку растяните на бедрах.

и опускайте верхнюю ногу, затем повторите на другой стороне.

Встаньте на пол на колени и локти. Резинку растяните над коленями.

Поочередно приподнимайте одну ногу вверх, сохраняя прямую спину.

Ранее мы сообщали о 5 упражнениях на лестнице для стройных бедер, упругих ягодиц и сожжения калорий.

Также мы писали, какие упражнения помогут проверить уровень физической подготовки.

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Спортзал