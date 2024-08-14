6 украинцев, которые перевернули мир науки и техники с ног на голову

Иван Пулюй

Украинский ученый Иван Пулюй стал первым разработчиком рентгеновской трубки, являющейся прототипом современных рентгеновских аппаратов.

Он создал ее за 14 лет до того, как Вильгельм Рентген представил миру схожий прибор. Однако из-за того, что Пулюй не запатентовал свое открытие, официальным изобретателем рентгена стал Рентген.

Пулюй совместно работал с сербским студентом Николой Теслой и Конрадом Рентгеном под руководством известного немецкого физика, профессора Кундта. В 1895 году он продемонстрировал действие Х-лучей, что позже было повторено Рентгеном, который получил признание и Нобелевскую премию в 1901 году.

Впрочем, мировое научное сообщество признает значительный вклад украинца в развитие этой важной отрасли. В частности, Альберт Эйнштейн поддерживал мнение о значимости работы Пулюя.

А еще Пулюй знал 15 языков и переводил Священное Писание на украинский (фото: Википедия)

Игорь Сикорский: вертолет

Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году и с детства увлекался техникой и мечтал о создании летательных аппаратов. Сикорский стал известен благодаря созданию первого в мире многомоторного самолета "Илья Муромец", сделавшего революцию в авиации.

После эмиграции в США в 1919 году он основал собственную авиационную компанию Sikorsky Aircraft Corporation, где в 1939 году построил первый вертолет, успешно совершивший полет и управляемый по всем направлениям - Vought-Sikorsky VS-300, ставший основой для будущих вертолетных конструкций.

Кроме того, Сикорский запатентовал более 70 изобретений, изменивших авиационную отрасль.

Сикорский создал десятки грандиозных вертолетов (фото: Википедия)

Георгий Гамов

Георгий Гамов был выдающимся украинским физиком-теоретиком, сыгравшим ключевую роль в разработке теории Большого взрыва.

Гамов предположил, что Вселенная начала свое существование с чрезвычайно горячего и плотного состояния, которое затем взорвалось, что стало известно как Большой взрыв. Его работы также предусмотрели существование космического микроволнового фона, остаточного излучения от ранней Вселенной, подтвержденного в 1965 году.

Гамов стал одним из первых ученых, связавших астрофизику с ядерной физикой, открыв новые пути исследования космоса. Его вклад оказал значительное влияние на наше понимание происхождения и эволюции Вселенной.

Могила Гамова в Боулдере, США (фото: Википедия)

Георгий Кистяковский

Георгий Кистяковский был украинско-американским физиком и химиком, сыгравшим решающую роль в разработке атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта.

Его основной вклад заключался в создании взрывчатки "боратол" - детонатора, обеспечившего точный и мощный импульс для инициирования цепной реакции в плутониевой бомбе. Кистяковский работал в Лос-Аламосе вместе с ведущими учеными того времени, в частности Робертом Оппенгеймером.

После Второй мировой войны Кистяковский активно выступал за контроль над ядерным оружием и ограничение его использования. Хотя его имя не столь широко известно, его вклад в создание ядерного оружия сделал его одним из важнейших ученых 20-го века.

Атомная бомба "Толстяк" была такой толстой благодаря слою боратала Кистяковского (фото: Википедия)

Юрий Кондратюк

Юрий Кондратюк (настоящее имя - Александр Шаргей) был украинским инженером и изобретателем, известным своими новаторскими идеями в области космонавтики. Одной из его величайших заслуг является разработка "трассы Кондратюка" - оптимального маршрута полета космического корабля от Земли к Луне и обратно, который стал основой для миссии "Аполлон - 11".

Его идеи были настолько прогрессивны, что опережали свое время на десятилетия. Кондратюк самостоятельно исследовал и разрабатывал свои теории, работая в очень сложных условиях.

В 1969 году, когда Нил Армстронг совершил первый шаг на Луну, он сделал это благодаря использованию трассы, предусмотренной Кондратюком.

Кондратюк погиб где-то на полях Второй Мировой войны (фото: Википедия)

Иосиф Тимченко

Иосиф Тимченко - украинский изобретатель и механик, внесший значительный вклад в развитие кинематографии. Летом 1893 года, за два года до открытия братьев Люмьеров, вместе с физиком Николаем Любимовым Тимченко разработал механизм "улитка", который стал основой создания нового аппарата "кинескопа".

В ноябре 1893 года в одесской гостинице "Франция" состоялась публичная демонстрация двух кинофильмов, снятых "кинескопом" на Одесском ипподроме: "Всадник" и "Метатель копья". Это произошло за год до появления коммерческого кинематографа в Западной Европе. Однако аппарат Тимченко никогда не был запатентован.

Мемориальная доска в Харькове (фото: Википедия)