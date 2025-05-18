6 простых способов нормализовать артериальное давление без лекарств

Высокое давление или гипертония - это очень серьезная проблема, но но часто ее можно обуздать без лекарств.
О шести научно обоснованных способах естественным путем нормализовать свое артериальное давление и значительно снизить риск инфаркта и инсульта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Натрий, содержащийся в обычной поваренной соли, имеет прямое влияние на повышение кровяного давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Поэтому сознательное уменьшение количества соли в вашем рационе - это мощный шаг к нормализации давления.
Больше всего "скрытой" соли содержится в обработанных и упакованных продуктах: готовых блюдах, супах быстрого приготовления, различных соусах, крекерах, хлебе, сухих завтраках, переработанном мясе (колбасах, сосисках) и соленых закусках (чипсах, сухариках).
Попробуйте сделать простые, но эффективные замены: откажитесь от магазинной ветчины в пользу домашней буженины, замените чипсы на несоленые орехи, используйте лимонный сок вместо соевого соуса, а крекеры - на хрустящие овощные палочки.
Обязательно читайте этикетки продуктов перед покупкой, обращая внимание на содержание натрия (который часто указывается вместо соли). Рекомендуемая суточная норма для взрослого человека - не более 5 граммов соли (2000 мг натрия). Если у вас уже диагностирована гипертония или сердечная недостаточность, эта норма может быть еще ниже. Сравнивая различные продукты, выбирайте те, которые содержат наименьшее количество натрия на 100 граммов.
Регулярные физические упражнения - это не только залог хорошего самочувствия, но и отличный способ естественным образом снизить артериальное давление.
Обзор многочисленных исследований, проведенный Фондом Сердца в Новой Зеландии, показал впечатляющие результаты: люди с высоким кровяным давлением, которые регулярно занимались физической активностью, смогли снизить свое систолическое давление в среднем на 12,26 мм рт.ст., а диастолическое - на 6,12 мм рт.ст.
Для достижения таких положительных изменений рекомендуется уделять не менее 2,5 часов (150 минут) в неделю физической активности умеренной интенсивности. Что это значит? Это такая активность, во время которой вы дышите чаще, чем обычно, но все еще можете свободно разговаривать.
Не обязательно записываться в спортзал - существует множество простых способов интегрировать движение в свой ежедневный график: паркуйте автомобиль в 5-10 минутах ходьбы от дома или магазина, выходите из общественного транспорта на одну остановку раньше, отдавайте предпочтение лестнице вместо лифта. Каждый шаг навстречу активности - это шаг навстречу здоровому давлению.
Растительная пища имеет множество преимуществ для общего здоровья, и некоторые растительные продукты обладают доказанной способностью снижать кровяное давление. Обогатите свой рацион как можно большим количеством разнообразных фруктов и овощей, добавьте в свое меню бобовые (нут, чечевицу), цельные зерна (овес, коричневый рис) и не забывайте о полезных несоленых орехах и семенах. Эти продукты не только богаты витаминами и минералами, но и содержат клетчатку, которая положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
4. Скажите "нет" или значительно ограничьте употребление алкоголя:
Убедительные научные доказательства свидетельствуют о том, что регулярное употребление алкоголя приводит к повышению кровяного давления, что является прямым путем к сердечным заболеваниям и их опасным осложнениям.
Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы все же употребляете алкогольные напитки, старайтесь максимально уменьшить их количество и частоту. Пейте медленно, чередуйте каждую порцию спиртного со стаканом воды, а вместо крепких напитков выбирайте те, которые имеют более низкое содержание алкоголя. Если вы не пьете - не начинайте.
В состоянии стресса наш организм реагирует повышением частоты сердечных сокращений и кровяного давления. Кроме того, в попытке справиться со стрессом, многие люди склонны к нездоровому питанию или злоупотреблению алкоголем, что в долгосрочной перспективе негативно влияет на артериальное давление.
Найдите время для себя - это не роскошь, а необходимость. Регулярные прогулки на свежем воздухе, прослушивание любимой музыки или подкастов, занятия любимым хобби, простые практики медитации или глубокого дыхания - все это действенные способы снизить уровень стресса и поддержать здоровое давление.
Если врач уже диагностировал у вас гипертонию и назначил медикаментозное лечение, крайне важно принимать препараты в соответствии с его рекомендациями. Лекарства являются одним из самых эффективных способов снизить риск сердечного приступа и инсульта.
Если вы испытываете какие-либо побочные эффекты от лекарств, обязательно обсудите это со своим врачом - возможно, он сможет подобрать вам альтернативный препарат. Ни в коем случае не прекращайте прием лекарств самостоятельно, без предварительной консультации со специалистом.
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