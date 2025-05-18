6 простых способов нормализовать артериальное давление без лекарств

Высокое давление или гипертония - это очень серьезная проблема, но но часто ее можно обуздать без лекарств.

О шести научно обоснованных способах естественным путем нормализовать свое артериальное давление и значительно снизить риск инфаркта и инсульта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Уменьшите потребление соли

Натрий, содержащийся в обычной поваренной соли, имеет прямое влияние на повышение кровяного давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Поэтому сознательное уменьшение количества соли в вашем рационе - это мощный шаг к нормализации давления.

Больше всего "скрытой" соли содержится в обработанных и упакованных продуктах: готовых блюдах, супах быстрого приготовления, различных соусах, крекерах, хлебе, сухих завтраках, переработанном мясе (колбасах, сосисках) и соленых закусках (чипсах, сухариках).

Попробуйте сделать простые, но эффективные замены: откажитесь от магазинной ветчины в пользу домашней буженины, замените чипсы на несоленые орехи, используйте лимонный сок вместо соевого соуса, а крекеры - на хрустящие овощные палочки.

Обязательно читайте этикетки продуктов перед покупкой, обращая внимание на содержание натрия (который часто указывается вместо соли). Рекомендуемая суточная норма для взрослого человека - не более 5 граммов соли (2000 мг натрия). Если у вас уже диагностирована гипертония или сердечная недостаточность, эта норма может быть еще ниже. Сравнивая различные продукты, выбирайте те, которые содержат наименьшее количество натрия на 100 граммов.

Сделайте физическую активность своим ежедневным ритуалом

Регулярные физические упражнения - это не только залог хорошего самочувствия, но и отличный способ естественным образом снизить артериальное давление.

Обзор многочисленных исследований, проведенный Фондом Сердца в Новой Зеландии, показал впечатляющие результаты: люди с высоким кровяным давлением, которые регулярно занимались физической активностью, смогли снизить свое систолическое давление в среднем на 12,26 мм рт.ст., а диастолическое - на 6,12 мм рт.ст.

Для достижения таких положительных изменений рекомендуется уделять не менее 2,5 часов (150 минут) в неделю физической активности умеренной интенсивности. Что это значит? Это такая активность, во время которой вы дышите чаще, чем обычно, но все еще можете свободно разговаривать.

Не обязательно записываться в спортзал - существует множество простых способов интегрировать движение в свой ежедневный график: паркуйте автомобиль в 5-10 минутах ходьбы от дома или магазина, выходите из общественного транспорта на одну остановку раньше, отдавайте предпочтение лестнице вместо лифта. Каждый шаг навстречу активности - это шаг навстречу здоровому давлению.

Сделайте растительную пищу королевой вашего стола

Растительная пища имеет множество преимуществ для общего здоровья, и некоторые растительные продукты обладают доказанной способностью снижать кровяное давление. Обогатите свой рацион как можно большим количеством разнообразных фруктов и овощей, добавьте в свое меню бобовые (нут, чечевицу), цельные зерна (овес, коричневый рис) и не забывайте о полезных несоленых орехах и семенах. Эти продукты не только богаты витаминами и минералами, но и содержат клетчатку, которая положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

4. Скажите "нет" или значительно ограничьте употребление алкоголя:

Убедительные научные доказательства свидетельствуют о том, что регулярное употребление алкоголя приводит к повышению кровяного давления, что является прямым путем к сердечным заболеваниям и их опасным осложнениям.

Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы все же употребляете алкогольные напитки, старайтесь максимально уменьшить их количество и частоту. Пейте медленно, чередуйте каждую порцию спиртного со стаканом воды, а вместо крепких напитков выбирайте те, которые имеют более низкое содержание алкоголя. Если вы не пьете - не начинайте.

Найдите время для полноценного отдыха и борьбы со стрессом

В состоянии стресса наш организм реагирует повышением частоты сердечных сокращений и кровяного давления. Кроме того, в попытке справиться со стрессом, многие люди склонны к нездоровому питанию или злоупотреблению алкоголем, что в долгосрочной перспективе негативно влияет на артериальное давление.

Найдите время для себя - это не роскошь, а необходимость. Регулярные прогулки на свежем воздухе, прослушивание любимой музыки или подкастов, занятия любимым хобби, простые практики медитации или глубокого дыхания - все это действенные способы снизить уровень стресса и поддержать здоровое давление.

Не отказывайтесь от назначенных лекарств

Если врач уже диагностировал у вас гипертонию и назначил медикаментозное лечение, крайне важно принимать препараты в соответствии с его рекомендациями. Лекарства являются одним из самых эффективных способов снизить риск сердечного приступа и инсульта.

Если вы испытываете какие-либо побочные эффекты от лекарств, обязательно обсудите это со своим врачом - возможно, он сможет подобрать вам альтернативный препарат. Ни в коем случае не прекращайте прием лекарств самостоятельно, без предварительной консультации со специалистом.