6 продуктов, которые могут привести к бесплодию. Мы едим их каждый день!

Многие украинские пары сталкиваются с проблемой бесплодия. Проблемы с фертильностью у мужчин связаны с современным образом жизни, это стрессы, недостаточность сна, неправильное питание и загрязнение окружающей среды.
Какие продукты могут привести к невозможности иметь детей - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
ГМО-продукты
Недавно специалисты проводили исследования, в которые вошел эксперимент по приему хомяками генно-модифицированного корма. В результате было отмечено, что развитие таких животных затормозилось.
В помете будущего поколения отмечались проблемы в количестве детенышей, этот показатель резко снизился. В 3-м поколении практически у всех животных возникло бесплодие.
Таким образом, ученые заключили, что генно-модифицированная продукция вызывает генетические мутации, которые с каждым поколением животных усложняются.
Чтобы сохранить естественный процесс воспроизводства потомства, специалисты рекомендуют воздержаться от приема таких продуктов.
Алкоголь
Способность алкоголя вызывать нежелательные изменения практически во всех органах и системах обусловлена его химическими свойствами и особенностями его биотрансформации. Молекула этанола легко проникает во все ткани и все барьеры. Способность растворяться в жирах позволяет этанолу встраиваться в клеточные мембраны и, с одной стороны, изменять их структуру, с другой воздействовать на белки клеточных мембран, нарушая их функции.
Не считая того, роль этанола в энергетических действиях приводит к нарушению окислительно-восстановительного потенциала клеточки и одновременному нарушению обмена белков, жиров и углеводов. Значительно снижается синтез белка. Конечно же, это не может не отразиться на женской или мужской фертильности.
Следует также отметить, что образовавшийся в результате окисления этанола ацетальдегид обладает высокой токсичностью. Повреждение органов репродуктивной системы обусловлено свойствами не только этанола, но и ацетальдегида.
Красное и переработанное мясо
Научные исследования показывают, что употребление говядины, колбас и хот-догов может привести к бесплодию. Это связано с высоким содержанием жиров в переработанном и красном мясе, которые могут нарушать функцию половых органов.
Выпечка
Торты и пирожные, особенно содержащие маргарин или поджаренные, также могут негативно влиять на фертильность. Медицинские исследования указывают на то, что женщины, часто употребляющие выпечку с высоким содержанием углеводов, имеют на 73% более высокий риск бесплодия и проблем с овуляцией.
Напитки с сахаром
Употребление не менее семи сладких напитков в неделю существенно снижает уровень фертильности как у женщин, так и у мужчин. Исследование, проведенное департаментом эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, показало, что регулярное потребление сладких напитков уменьшает количество оплодотворенных и зрелых яйцеклеток.
Молочные продукты
Употребление некоторых молочных продуктов, особенно жирных, может также отрицательно влиять на фертильность. Известно, что у мужчин, потребляющих много молока и творога, может снижаться качество спермы.
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Кстати, эксперт рассказал,как алкоголь вредит женскому здоровью и к каким болезням приводит.
В материале использованы источники - Facebook Клиники Репродуктивной медицины академика В.И. Грищенко, IVMed, Институт Репродуктивной медицины Дахно.