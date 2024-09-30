6 продуктов, которые могут привести к бесплодию. Мы едим их каждый день!

Какие продукты приводят к бесплодию

ГМО-продукты

Недавно специалисты проводили исследования, в которые вошел эксперимент по приему хомяками генно-модифицированного корма. В результате было отмечено, что развитие таких животных затормозилось.

В помете будущего поколения отмечались проблемы в количестве детенышей, этот показатель резко снизился. В 3-м поколении практически у всех животных возникло бесплодие.

Таким образом, ученые заключили, что генно-модифицированная продукция вызывает генетические мутации, которые с каждым поколением животных усложняются.

Чтобы сохранить естественный процесс воспроизводства потомства, специалисты рекомендуют воздержаться от приема таких продуктов.

Алкоголь

Способность алкоголя вызывать нежелательные изменения практически во всех органах и системах обусловлена ​​его химическими свойствами и особенностями его биотрансформации. Молекула этанола легко проникает во все ткани и все барьеры. Способность растворяться в жирах позволяет этанолу встраиваться в клеточные мембраны и, с одной стороны, изменять их структуру, с другой воздействовать на белки клеточных мембран, нарушая их функции.

Не считая того, роль этанола в энергетических действиях приводит к нарушению окислительно-восстановительного потенциала клеточки и одновременному нарушению обмена белков, жиров и углеводов. Значительно снижается синтез белка. Конечно же, это не может не отразиться на женской или мужской фертильности.

Алкоголь сильно влияет на фертильность (фото: freepik.com)

Следует также отметить, что образовавшийся в результате окисления этанола ацетальдегид обладает высокой токсичностью. Повреждение органов репродуктивной системы обусловлено свойствами не только этанола, но и ацетальдегида.

Красное и переработанное мясо

Научные исследования показывают, что употребление говядины, колбас и хот-догов может привести к бесплодию. Это связано с высоким содержанием жиров в переработанном и красном мясе, которые могут нарушать функцию половых органов.

Выпечка

Торты и пирожные, особенно содержащие маргарин или поджаренные, также могут негативно влиять на фертильность. Медицинские исследования указывают на то, что женщины, часто употребляющие выпечку с высоким содержанием углеводов, имеют на 73% более высокий риск бесплодия и проблем с овуляцией.

Напитки с сахаром

Употребление не менее семи сладких напитков в неделю существенно снижает уровень фертильности как у женщин, так и у мужчин. Исследование, проведенное департаментом эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, показало, что регулярное потребление сладких напитков уменьшает количество оплодотворенных и зрелых яйцеклеток.

Молочные продукты

Употребление некоторых молочных продуктов, особенно жирных, может также отрицательно влиять на фертильность. Известно, что у мужчин, потребляющих много молока и творога, может снижаться качество спермы.