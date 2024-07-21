6 популярных продуктов, которые чаще всего вызывают пищевое отравление

Что такое пищевое отравление

Пищевое отравление - это тип заболевания, который возникает, когда кто-то проглатывает пищевые микробы, потребляя или выпивая зараженную пищу или напитки.

Даже если пища кажется нормальной снаружи и имеет характерный для нее вкус, все равно отравление может возникнуть из-за наличия токсичных микроорганизмов, которые еще недостаточно размножились, чтобы испортить блюдо.

Основные симптомы пищевого отравления включают в себя:

повышенная температура (от 37-37,5 ° С до 39-40 ° С)

потеря аппетита

рвота и тошнота

боли спазмального типа

вздутие живота

снижение давления, появление холодного пота

двоение в глазах, нарушение зрения

нарушение мышечного тонуса

сильное слюноотделение

проблемы с периферической нервной системой

нарушение работы головного мозга

признаки обезвоживания

Важно, что без оказания правильной помощи пищевое отравление может нанести серьезный вред здоровью.

Поскольку пищевое отравление может иметь серьезные или даже смертельные последствия, важно определить, с какими продуктами следует быть особенно осторожными.

Птица и мясо

Сырая или недостаточно обработанная птица (курица и индейка) и мясо (говядина, свинина, баранина и телятина) могут поставить человека под угрозу.

В приготовленном виде курица может быть питательным выбором, но сырое мясо может быть заражено микробами.

Чтобы предотвратить это, птицу и мясо следует готовить к безопасной внутренней температуре.

Овощи и фрукты

Свежие фрукты и овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, но также являются основным источником пищевых отравлений, особенно если их не помыть.

Овощи и фрукты безопасны, если их мыть, а затем готовить.

Что касается конкретных продуктов, то любые сырые или недоваренные продукты представляют серьезный риск пищевого отравления.

Молоко

Употребление продуктов изготовленных из сырого молока может подвергать людей вредным микробам.

Выбор пастеризованного молока и молочных продуктов - это лучший способ безопасно насладиться питательным продуктом.

Сыр

Мягкие сыры, изготовленные из непастеризованного молока, тоже особенно рискованны. Это может включать сыр бри, камамбер и сыр с голубыми прожилками - все они с большей вероятностью будут заражены бактериями из-за их высокой влажности, низкого содержания соли и низкой кислотности.

Мягкие сыры, изготовленные из непастеризованного молока или производимые на предприятиях в нечистых условиях, еще более подвержены заражению.

Чтобы предотвратить листериоз, стоит покупать только те сыры, на которых четко указано "изготовлено из пастеризованного молока".

Яйца

Сырые и недоваренные яйца могут быть заражены сальмонеллой, которая может привести к пищевому отравлению и привести к более серьезным заболеваниям или даже смерти.

Варите яйца, пока желток и белок не станут жесткими.

Морепродукты

Сырая или недостаточно обработанная рыба и морепродукты также могут привести к пищевому отравлению. Чтобы обезопасить себя, нужно готовить рыбу к безопасной внутренней температуре или пока мясо не будет легко отделяться вилкой.