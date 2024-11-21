6 признаков того, что вы слишком сосредоточены на похудении и чем это опасно

Во время похудения люди используют все возможные способы достижения цели. Иногда здоровые повадки могут перейти на нездоровые и вредят организму.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о признаках, свидетельствующих о сильном сосредоточении на похудении.
Такое нереалистическое мышление может стать причиной неудач в других областях вашей жизни и помешать вам активно работать над проблемами здоровым способом.
Важно понимать, что симптомы могут проявляться по-разному у разных людей, и избыточный вес может быть сложной индивидуальной проблемой со своими симптомами и последствиями.
Ранее мы сообщали, почему вес с возрастом резко увеличивается и какие способы помогут похудеть.
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При написании материала использовались следующие источники: Health и Integrative primary care.