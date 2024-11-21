6 признаков того, что вы слишком сосредоточены на похудении и чем это опасно

Такое нереалистическое мышление может стать причиной неудач в других областях вашей жизни и помешать вам активно работать над проблемами здоровым способом.

Важно понимать, что симптомы могут проявляться по-разному у разных людей, и избыточный вес может быть сложной индивидуальной проблемой со своими симптомами и последствиями.