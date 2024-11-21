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6 признаков того, что вы слишком сосредоточены на похудении и чем это опасно

Признаки сильной сосредоточенности на похудении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время похудения люди используют все возможные способы достижения цели. Иногда здоровые повадки могут перейти на нездоровые и вредят организму.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о признаках, свидетельствующих о сильном сосредоточении на похудении.

Такое нереалистическое мышление может стать причиной неудач в других областях вашей жизни и помешать вам активно работать над проблемами здоровым способом.

Важно понимать, что симптомы могут проявляться по-разному у разных людей, и избыточный вес может быть сложной индивидуальной проблемой со своими симптомами и последствиями.

  • увеличенный вес - это избыточное количество жира в организме, выражающееся в увеличении массы тела
  • одышка и усталость - головокружение и тяжесть в дыхании во время физических нагрузок
  • боли в суставах и спине - избыточный вес может приводить к излишней нагрузке на суставы и позвоночник, что вызывает боли
  • проблемы с кожей - может возникнуть появление сыпи и рубцов
  • психологические проблемы - вес вне нормы может влиять на психическое положение, вызывая стресс, депрессию и низкую самооценку

Ранее мы сообщали, почему вес с возрастом резко увеличивается и какие способы помогут похудеть.

Читайте также о 5 причинах, почему диеты заканчиваются срывом и набором веса.

При написании материала использовались следующие источники: Health и Integrative primary care.

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