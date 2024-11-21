6 признаков того, что вы слишком сосредоточены на похудении и чем это опасно

Во время похудения люди используют все возможные способы достижения цели. Иногда здоровые повадки могут перейти на нездоровые и вредят организму.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о признаках, свидетельствующих о сильном сосредоточении на похудении.

Взвешиваетесь несколько раз в день

Если вы постоянно наступаете на веси до и после еды, то это поведение может ухудшиться со временем, если вы будете это делать постоянно.

Эксперт по питанию Бонни Бреннан рассказал, что достаточно взвешиваться раз в неделю.

Вес естественным образом колеблется в течение дня, поэтому лучше всего взвешиваться утром после посещения туалета или перед завтраком, чтобы получить наиболее точные данные.

Считаете каждую калорию

Часто во время похудения люди начинают выбирать продукты исключительно на основе их калорийности, игнорируя важные витамины и питательные вещества и чувство удовлетворения.

Есть тонкая граница между подсчетом калорий и мыслями, чувствами и поведением, связанными с расстройством пищевого поведения.

Чтобы питаться здорово, сосредоточьтесь на заполнении половины тарелки овощами и фруктами, не жирными белками, например курицей или рыбой.

Вы считаете худощавость решением всех своих проблем

Сосредоточиться на потере веса, чтобы уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем (например, ожирение) - это нормально. Однако если вы считаете, что жизнь станет превосходной, когда вы достигнете какого-то волшебного веса, то это важный сигнал.

Такое нереалистическое мышление может стать причиной неудач в других областях вашей жизни и помешать вам активно работать над проблемами здоровым способом.

У вас особенный способ питания

Пищевые ритуалы могут являться еще одним показателем зацикленности на похудении. Вы можете использовать только детскую ложку, есть только в определенные часы или пережевывать пищу определенное количество раз, прежде чем проглотить.

Такие ритуалы переходят предел, когда это уже не способ здорового питания, а способ контроля.

Тренировки - ваш приоритет

Регулярные физические упражнения необходимы практически всем аспектам физического и психического благополучия. Но это может зайти слишком далеко.

У людей могут развиться навязчивые или зависимые отношения с физическими упражнениями, во время которых трудно поддерживать строгий распорядок дня. Тогда возникает много отрицательных эмоций.

Люди могут перетренироваться для похудения, что может привести к травме от чрезмерной нагрузки, выгорания и истощения.

Вы чувствуете себя более привлекательными, когда меньше весите

Часто люди придерживаются мнения, когда они худощавы, то более ценны.

Воздействие веса на самооценку имеет очевидные психологические последствия и может привести к развитию неупорядоченного питания как предполагаемой стратегии похудения или контроля веса.

Признаки лишнего веса

Важно понимать, что симптомы могут проявляться по-разному у разных людей, и избыточный вес может быть сложной индивидуальной проблемой со своими симптомами и последствиями.