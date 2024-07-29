6 лучших игровых компьютеров, которые стоит купить в 2024 году

Corsair One i500

Corsair One i500 - это замечательный продукт, сочетающий в себе фантастическую игровую производительность и дизайн в одном компактном ПК.

Отличительной чертой этого игрового ПК является привлекательная передняя панель из дерева с тканевыми боковыми панелями, напоминающими стереодинамик.

Этот эффектный игровой компьютер стоит немалых денег: от 3599 долларов.

Хотя вы можете достаточно легко обновить оперативную память и SSD, удалив несколько винтов, обновление процессора и графического процессора будет гораздо более сложной задачей, поэтому это действительно только для тех, кто хочет получить одноразовое решение для игрового ПК, с которым им не придется возиться много лет.

Corsair One i500 (фото: TechRadar)

HP Victus 15L

HP Victus 15L не скрывает того факта, что это бюджетный игровой компьютер. Он менее прочный, менее эффектный, и доступные конфигурации немного менее мощные, чем у других систем в этом списке.

Однако это не обязательно плохо: это означает, что начальная цена намного ниже (даже более мощные версии остаются доступными), а его компактный размер делает его хорошим выбором для установок, где свободное место на столе ограничено.

Несмотря на свой бюджетный статус, HP Victus 15L предлагает солидную производительность в играх с разрешением 1080p, требуя лишь небольших настроек графических параметров для обеспечения хорошей частоты кадров.

HP Victus 15L (фото: TechRadar)

Acer Predator Orion 7000 (2023)

Acer Predator Orion 7000 (2023) - это роскошный выбор игрового настольного компьютера, обновление превосходной модели 2022 года, которое продолжает предлагать производительность и стиль в равной мере.

Он обладает потрясающим дизайном (с впечатляющей подсветкой ARGB) и, что более важно, высококлассными характеристиками, предназначенными для игр в разрешении 4K, что позволяет с комфортом установить графику на максимум практически в любой игре и наслаждаться плавной частотой кадров.

Естественно, у всей этой мощности есть свои недостатки: это дорогостоящий блок, и слабые вентиляторы. Тем не менее, они хорошо справляются с охлаждением системы, а любые из лучших игровых гарнитур заглушат этот шум.

Шасси в целом великолепно, легко открывается для модернизации и обслуживания, а также предлагает элегантное решение для управления кабелями и множество портов ввода-вывода.

Acer Predator Orion 7000 (2023) (фото: TechRadar)

Alienware Aurora R16

Dell отказалась от своего странного космического дизайна для своей линейки игровых настольных компьютеров Aurora, вместо этого выбрав гладкий редизайн, который все еще предлагает уникальную эстетику.

Новый корпус более гладкий и включает световой круг RGB, видимый на задней панели таких ноутбуков, как Alienware x16, но компоненты внутри не менее мощные, чем раньше.

Несмотря на новый уменьшенный корпус, Aurora R16 предлагает отличную вентиляцию, которая обеспечивает прохладный и тихий игровой процесс.

Alienware Aurora R16 (фото: TechRadar)

Asus ROG G22CH

Intel NUC Extreme долгое время держал титул лучшего компактного игрового ПК в течение многих лет. Однако теперь, когда его производство прекращено, Asus взяла на себя эту эстафету и создала один из лучших игровых ПК, особенно для тех, у кого мало места на столе.

ROG G22CH стартует с доступной цены (хотя его начальные характеристики немного устарели) и может достигать достойного уровня аппаратного обеспечения и производительности без больших затрат.

Этот маленький настольный игровой компьютер с легкостью справляется с играми в разрешении 1080p и демонстрирует очень хорошие результаты в играх с разрешением 1440p.

В общем, это очень умно спроектированный компактный набор трюков, но компромисс здесь заключается в том, что учитывая форм-фактор, этот игровой ПК Asus будет практически невозможно модернизировать.

Asus ROG G22CH (фото: TechRadar)

Maingear MG-1

Кастомизированные игровые компьютеры могут быть очень дорогими, и для многих высококлассных систем Maingear это определенно так. Но Maingear MG-1 предлагает уникальное предложение, где вам не обязательно тратить целое состояние, чтобы получить собранный компьютер.

MG-1 стартует с почти бюджетной цены в 1099 долларов, и его характеристики не ужасны за эту цену.

Великолепная вещь в этом ПК заключается в том, что вы можете менять компоненты на сайте Maingear, чтобы собрать именно тот игровой компьютер, который вам нужен, и быть уверенным, что его соберут профессионалы, которые тщательно протестируют ПК перед отправкой.

Что касается производительности, то версия MG-1 с AMD Advantage получила одни из самых высоких баллов по различным игровым и синтетическим бенчмаркам. Однако ваша производительность, очевидно, будет зависеть от того, какие характеристики вы выберете для своей системы.

Maingear MG-1 (фото: TechRadar)