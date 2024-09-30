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6 эффективных упражнений, которые помогут мужчинам старше 40 лет похудеть

Какие упражнения помогут похудеть мужчинам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом тело мужчины естественным образом испытывает значительные изменения в метаболизме, мышечной массе и выработке гормонов. После 40 лет из-за этих изменений может быть сложнее оставаться стройным и поддерживать общую физическую форму. Тренеры назвали эффективные упражнения для похудения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Приседания с гантелями (фото: eatthis)

Подъем гантелей в наклоне

(фото: eatthis)

Станьте в положении высокой планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч.

(фото: eatthis)

на высоту плечей.

(фото: eatthis)

Альпинисты

(фото: кадр с видео)

Высокие колени

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