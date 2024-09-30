6 эффективных упражнений, которые помогут мужчинам старше 40 лет похудеть

С возрастом тело мужчины естественным образом испытывает значительные изменения в метаболизме, мышечной массе и выработке гормонов. После 40 лет из-за этих изменений может быть сложнее оставаться стройным и поддерживать общую физическую форму. Тренеры назвали эффективные упражнения для похудения.