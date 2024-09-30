6 эффективных упражнений, которые помогут мужчинам старше 40 лет похудеть

С возрастом тело мужчины естественным образом испытывает значительные изменения в метаболизме, мышечной массе и выработке гормонов. После 40 лет из-за этих изменений может быть сложнее оставаться стройным и поддерживать общую физическую форму. Тренеры назвали эффективные упражнения для похудения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
(фото: eatthis)
Станьте в положении высокой планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч.
(фото: eatthis)
на высоту плечей.
(фото: eatthis)
(фото: кадр с видео)
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