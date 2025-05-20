6 дефицитов витаминов, которые блокируют похудение: держите их в норме

Витамин D

По словам эксперта по питанию и нутрициолога Натальи Мичковской, витамин Д необходим, чтобы организм мог использовать кальций и фосфор для построения костей и поддержания здоровых тканей.

К тому же он является важным витамином, который организм использует для нормального развития и поддержания костной системы.

Достаточный уровень витамина D связан с лучшей чувствительностью к инсулину и более здоровым метаболизмом, что может помочь избежать накопления жира, особенно в области живота.

Витамин D влияет на гормоны лептин и грелин, которые отвечают за чувство голода и сытости. При дефиците D может возникать постоянное чувство голода.

При дефиците может уменьшаться мышечная сила, а мышечная масса очень важна при похудении - она помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Магний

Он важен для контроля уровня сахара в крови и правильной работы нервной системы. Его дефицит приводит к стрессу, бессоннице и перееданию.

Стресс часто ведет к эмоциональному перееданию. Магний способствует расслаблению нервной системы и улучшению сна, что положительно влияет на контроль аппетита.

Недосыпание связано с набором веса. Магний может способствовать лучшему сну за счет расслабления мышц и нервной системы.

Он также уменьшает мышечные судороги, усталость, помогает в восстановлении после тренировок.

Источники магния:

орехи (особенно миндаль, кешью)

семена тыквы, подсолнечника

зеленые листовые овощи (шпинат)

цельнозерновые продукты

черный шоколад

бобовые

Цинк

Влияет на гормоны щитовидной железы и уровень лептина - гормона сытости. При дефиците замедляет обмен веществ.

Также при похудении важно сохранять мышцы. Именно цинк участвует в синтезе белка и поддержании мышечной ткани.

К тому же помогает улучшить чувствительность к инсулину, что важно при контроле уровня сахара в крови. Это помогает избежать "инсулиновых качелей", которые могут вызвать сильный голод и переедание.

Основной источник: морепродукты, мясо, тыквенные семечки.

Железо

Дефицит этого витамина снижает энергию, человек меньше двигается и хуже снижает калории.

Недостаток железа может вызвать апатию, ухудшение настроения, депрессивные симптомы. Это прямо влияет на мотивацию придерживаться режима питания и тренировок.

Источник железа: красное мясо, печень, зелень и бобовые.

Витамины группы В

Особенно В6, B12 и фолиевая кислота, которые отвечают за переработку пищи в энергию.

При дефиците метаболизм замедляется, недостаточность может вызывать усталость и плохое настроение, что мешает усилиям в похудении.

Источник: мясо, рыба, яйца и злаки.

Йод и селен

Очень важны для работы щитовидной железы. При проблемах с этими витаминами похудение практически невозможно.

Источник йода: морская капуста, рыба. Тогда как селен содержится в бразильском орехе, рыбе и яйцах.