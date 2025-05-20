6 дефицитов витаминов, которые блокируют похудение: держите их в норме
Даже строгая диета и интенсивные тренировки могут не дать результатов, если организм страдает от недостатка важных витаминов. Дефициты некоторых микроэлементов не только тормозят обмен веществ, но и могут полностью заблокировать похудение.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о витаминах, на какие нужно обратить внимание.
Витамин D
По словам эксперта по питанию и нутрициолога Натальи Мичковской, витамин Д необходим, чтобы организм мог использовать кальций и фосфор для построения костей и поддержания здоровых тканей.
К тому же он является важным витамином, который организм использует для нормального развития и поддержания костной системы.
Достаточный уровень витамина D связан с лучшей чувствительностью к инсулину и более здоровым метаболизмом, что может помочь избежать накопления жира, особенно в области живота.
Витамин D влияет на гормоны лептин и грелин, которые отвечают за чувство голода и сытости. При дефиците D может возникать постоянное чувство голода.
При дефиците может уменьшаться мышечная сила, а мышечная масса очень важна при похудении - она помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.
Магний
Он важен для контроля уровня сахара в крови и правильной работы нервной системы. Его дефицит приводит к стрессу, бессоннице и перееданию.
Стресс часто ведет к эмоциональному перееданию. Магний способствует расслаблению нервной системы и улучшению сна, что положительно влияет на контроль аппетита.
Недосыпание связано с набором веса. Магний может способствовать лучшему сну за счет расслабления мышц и нервной системы.
Он также уменьшает мышечные судороги, усталость, помогает в восстановлении после тренировок.
Источники магния:
- орехи (особенно миндаль, кешью)
- семена тыквы, подсолнечника
- зеленые листовые овощи (шпинат)
- цельнозерновые продукты
- черный шоколад
- бобовые
Цинк
Влияет на гормоны щитовидной железы и уровень лептина - гормона сытости. При дефиците замедляет обмен веществ.
Также при похудении важно сохранять мышцы. Именно цинк участвует в синтезе белка и поддержании мышечной ткани.
К тому же помогает улучшить чувствительность к инсулину, что важно при контроле уровня сахара в крови. Это помогает избежать "инсулиновых качелей", которые могут вызвать сильный голод и переедание.
Основной источник: морепродукты, мясо, тыквенные семечки.
Железо
Дефицит этого витамина снижает энергию, человек меньше двигается и хуже снижает калории.
Недостаток железа может вызвать апатию, ухудшение настроения, депрессивные симптомы. Это прямо влияет на мотивацию придерживаться режима питания и тренировок.
Источник железа: красное мясо, печень, зелень и бобовые.
Витамины группы В
Особенно В6, B12 и фолиевая кислота, которые отвечают за переработку пищи в энергию.
При дефиците метаболизм замедляется, недостаточность может вызывать усталость и плохое настроение, что мешает усилиям в похудении.
Источник: мясо, рыба, яйца и злаки.
Йод и селен
Очень важны для работы щитовидной железы. При проблемах с этими витаминами похудение практически невозможно.
Источник йода: морская капуста, рыба. Тогда как селен содержится в бразильском орехе, рыбе и яйцах.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эксперта по питанию и нутрициолога Натальи Мичковской и сайт WebMD.
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