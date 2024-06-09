59-летняя Ассия Ахат поразила идеальной фигурой в топе с глубоким декольте (фото)

59-летняя скрипачка и певица Ассия Ахат приятно удивила сеть. Артистка показалась в стильном наряде с глубоким декольте и интересным акцентом на бедрах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Ахат поделилась на своей странице в Instagram.
На новых кадрах Ахат позировала в коротеньком топе с глубоким декольте. Также она примерила трендовые джинсы с акцентными деталями. Свой образ артистка дополнила черным пиджаком и крестиком на цепочке.
Ахат поразила стройным телом (фото: instagram.com/ahhattassia)
Заметно, что скрипачка следит за фигурой и может похвастаться стройной талией. Свою красоту артистка подчеркнула акцентным макияжем на глазах.
А в описании к фото она высказалась о жизни в мире иллюзий. Также Ахат вспомнила о скандальном репере.
"Музыкант, известный своим эгоцентризмом - Канье Вест. Канье часто делает громкие заявления о своей гениальности и неповторимости, что вызывает много обсуждений в медиа. Он неоднократно заявлял о своем влиянии на музыку и моду, что многие интерпретируют как проявление чрезмерной самовлюбленности. Большинство из нас живет в иллюзиях", - написала скрипачка.
В комментариях фаны засыпали Ахат комплиментами. Они пишут:
Напомним, недавно стало известно, что 66-летнего Павла Зиброва вызвали в ТЦК.
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