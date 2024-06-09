59-летняя Ассия Ахат поразила идеальной фигурой в топе с глубоким декольте (фото)

Как выглядит скрипачка

На новых кадрах Ахат позировала в коротеньком топе с глубоким декольте. Также она примерила трендовые джинсы с акцентными деталями. Свой образ артистка дополнила черным пиджаком и крестиком на цепочке.

Ахат поразила стройным телом (фото: instagram.com/ahhattassia)

Заметно, что скрипачка следит за фигурой и может похвастаться стройной талией. Свою красоту артистка подчеркнула акцентным макияжем на глазах.

А в описании к фото она высказалась о жизни в мире иллюзий. Также Ахат вспомнила о скандальном репере.

"Музыкант, известный своим эгоцентризмом - Канье Вест. Канье часто делает громкие заявления о своей гениальности и неповторимости, что вызывает много обсуждений в медиа. Он неоднократно заявлял о своем влиянии на музыку и моду, что многие интерпретируют как проявление чрезмерной самовлюбленности. Большинство из нас живет в иллюзиях", - написала скрипачка.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны засыпали Ахат комплиментами. Они пишут: