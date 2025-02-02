55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольте

Накануне церемонии вручения премии "Грэмми" в отеле Beverly Hilton в Калифорнии состоялась вечеринка, которая собрала немало голливудских звезд. Одной из гостей была 55-летняя Дженнифер Лопес.

На мероприятии она появилась в длинном шоколадном платье с открытой спиной и глубоким декольте.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ее образ дополняли шубка того же цвета, которую звезда время от времени снимала, структурированный клатч и роскошные бриллиантовые украшения.

Визажисты создали для артистки макияж с коричневыми тенями и блеском для губ, а стилист собрала ее волосы в гладкий пучок.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, что недавно Дженнифер Лопес развелась с 52-летним Беном Аффлеком.

С тех пор она часто появляется на публике в дерзких образах, и многие считают, что таким образом она пытается "провоцировать" своего бывшего мужа.