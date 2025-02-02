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55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольте

Воскресенье 02 февраля 2025 20:00
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55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольте Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике без бюстгальтера, надев платье с глубоким декольте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Накануне церемонии вручения премии "Грэмми" в отеле Beverly Hilton в Калифорнии состоялась вечеринка, которая собрала немало голливудских звезд. Одной из гостей была 55-летняя Дженнифер Лопес.

На мероприятии она появилась в длинном шоколадном платье с открытой спиной и глубоким декольте.

55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольте55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольтеДженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ее образ дополняли шубка того же цвета, которую звезда время от времени снимала, структурированный клатч и роскошные бриллиантовые украшения.

Визажисты создали для артистки макияж с коричневыми тенями и блеском для губ, а стилист собрала ее волосы в гладкий пучок.

55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольте

55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольте55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику без бюстгальтера в платье с глубоким декольтеДженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, что недавно Дженнифер Лопес развелась с 52-летним Беном Аффлеком.

С тех пор она часто появляется на публике в дерзких образах, и многие считают, что таким образом она пытается "провоцировать" своего бывшего мужа.

К слову, ранее Джей Ло ошарашила фигурой в мини-бикини.

Также она продемонстрировала стройные ноги в платье необычного кроя.

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