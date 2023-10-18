54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото

Звезда Голливуда Дженнифер Лопес снялась в горячей фотосессии для рекламы своей первой коллекции нижнего белья "This Is Me… Now", которую она представила в коллаборации с итальянским брендом Intimissimi.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть вам эти красивые фото, которыми Джей Ло поделилась в своем Instagram-аккаунте, а также узнать стоимость комплекта, рекламируемого звездой.
Джей Ло никогда не скрывала свою фигуру, ведь она у нее идеальна. Актриса не впервые кичится своим прессом. Но на этот раз Дженнифер стала лицом новой коллекции нижнего белья "This Is Me… Now" итальянского бренда Intimissimi.
Дженнифер Лопес показала роскошные фото в белье (фото: instagram.com/jlo)
Лопес снялась не только в фотосессии, но и в видеорекламе для бренда. В ролике Голливудская звезда предстает в нежном комплекте цвета шампань. В комплект входит бюстгальтер, трусики, пояс и пеньюар.
В клипе Джей Ло поет и романтично играет на фортепиано, что придает комплекту еще большую изысканность и нежность.
Конечно, без невероятно красивых фотографий тоже не обошлось. Дженнифер Лопес позировала на бархатных диванах в разных позах, позволяющих продемонстрировать всю красоту своего тела и комплекта от Intimissimi.
Дженнифер Лопес показала роскошные фото в белье (фото: instagram.com/jlo)
Поскольку это лимитированная коллекция, стоит она соответственно. Цены указаны на официальном сайте.
Дженнифер Лопес показала роскошные фото в белье (фото: instagram.com/jlo)
Стоимость комплекта как у Джей Ло (скринншоты/ intimissimi)
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