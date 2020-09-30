52 кілометри пекла: з'явилося відео з наймоторошнішої дороги України

Дорога в Сумській області названа чи не найгіршою в країні. У мережі згадали про 52 кілометри пекла, які регулярно доводиться долати місцевим мешканцям. І найсумніше - люди кажуть, що майже за рік нічого не змінилося, тільки гірше стало.

"Автобан", що на фото і відео нижче, тягнеться від смт Знобь-Новгородське до Шостки, говориться уFacebook-спільноті "Знобь-Новгородський вісник".

"Це дорога не між гірськими аулами у воюючому Афганістані. Це центр "мирної", "цивілізованої" Європи. На фото дві центральні вулиці п. Знобь-Новгородське, центру Знобь-Новгородської ОТГ... Майже всі адмінбудівлі Знобь-Новгородської громади знаходяться саме на цих двох вулицях: пошта, прикордонна застава, пожежна частина, стара і нова будівля селищної ради, Знобь-Новгородська опорна школа, Знобь-Новгородська лікарня, магазини і т. д.", - йдеться в описі до фото.

Дорога в смт Знобь-Новгородське (фото: facebook.com/znobvestnik)

Цікаво, що керівники Знобь-Новгородської ОТГ розповідають людям, що вони не мають права ремонтувати цю ділянку дороги, бо ця вона стоїть на балансі Служби автомобільних доріг Сумської області.

Але активісти стверджують, що в Службі їм відповіли зовсім інше. Нібито ОТГ може сама ремонтувати дороги, а в автодорі їм ще й "допоможуть "співфінансуванням".

Одна з найжахливіших доріг України, Знобь-Новгородське (фото: facebook.com/znobvestnik)

"Просто співфінансування передбачає виділення "своїх" грошей, а "своїх" грошей ОТГ вистачає тільки на премії та надбавки собі коханим, а діти хай скачуть в школу по ямах в пояс", - додали в повідомленні.

На відео нижче можна побачити, чого варто автомобілістам подолати ці "52 кілометри пекла".

Дорога від Шостки до Знобь-Новогородского (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що під Бердянськом "посипалася" нова траса. Вона не простояла і місяця.