До 500 калорий: что можно съесть в МакДональдсе на похудении

Как правильно есть фастфуд во время похудения

Прежде всего, вы не должны чувствовать вину за то, что съели бургер или мороженое. Это нормально захотеть чего-нибудь подобного. Гораздо хуже будет, если вы начнете отговаривать себя или пытаться заменить полезной пищей.

Такая методика не сработает, потому что салат не сможет заменить жареный картофель, и в конце концов вы съедите и то, и другое.

Весь секрет состоит в том, чтобы ваше "вредное" блюдо вписывалось в дневную норму калорий. Вместо сладкой газировки вы можете выбрать воду, чай или кофе без допингов.

Добавьте к своему бургеру овощи и салат, попросите заменить майонез другим соусом или убрать вообще. Это поможет уменьшить количество калорий и сделать его более полезным.

Что заказать в МакДональдсе на похудении

Несколько лет назад сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз приняла решение добавлять в меню более здоровые и полезные блюда. Тогда появились салаты, роллы с курицей и рыбой и т.д.

В то же время некоторые из традиционных и любимых многими вариантов также есть относительно низкокалорийными.

Кроме того, вы можете удовлетворить свои потребности, выбирая разные размеры порций. К примеру, вы можете заказать 10 куриных нагетсов на 500 калорий. А можете заказать 6 кусков на 250 калорий или 4 - на 170.

Пример заказа на менее 400 калорий

Классический бургер - 250 калорий

Филе-О-Фиш - 390 калорий

Пример заказа на менее 500 калорий