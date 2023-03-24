До 500 калорий: что можно съесть в МакДональдсе на похудении

Фастфуд занимает большую часть рациона людей, потому что это просто и быстро. Это также хороший вариант, когда нет желания или времени готовить еду. Часто говорят, что на похудении его потребление следует ограничить, и это правда. Однако иногда съесть все же можно.
Что можно заказать в МакДональдсе до 500 калорий, рассказали эксперты сайта Eat This Not That.
Прежде всего, вы не должны чувствовать вину за то, что съели бургер или мороженое. Это нормально захотеть чего-нибудь подобного. Гораздо хуже будет, если вы начнете отговаривать себя или пытаться заменить полезной пищей.
Такая методика не сработает, потому что салат не сможет заменить жареный картофель, и в конце концов вы съедите и то, и другое.
Весь секрет состоит в том, чтобы ваше "вредное" блюдо вписывалось в дневную норму калорий. Вместо сладкой газировки вы можете выбрать воду, чай или кофе без допингов.
Добавьте к своему бургеру овощи и салат, попросите заменить майонез другим соусом или убрать вообще. Это поможет уменьшить количество калорий и сделать его более полезным.
Несколько лет назад сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз приняла решение добавлять в меню более здоровые и полезные блюда. Тогда появились салаты, роллы с курицей и рыбой и т.д.
В то же время некоторые из традиционных и любимых многими вариантов также есть относительно низкокалорийными.
Кроме того, вы можете удовлетворить свои потребности, выбирая разные размеры порций. К примеру, вы можете заказать 10 куриных нагетсов на 500 калорий. А можете заказать 6 кусков на 250 калорий или 4 - на 170.
Пример заказа на менее 400 калорий
Пример заказа на менее 500 калорий
Раньше мы рассказывали, как на самом деле потребление фастфуда влияет на человека.
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