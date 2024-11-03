5 звезд, признавшихся в сексомании и зависимости от фильмов для взрослых

Сексуальная зависимость и страсть к фильмам для взрослых - темы, которые многие знаменитости держат за закрытыми дверями. Однако есть и те, кто решил откровенно поделиться своим опытом борьбы с такими повадками, признав, что даже роскошная жизнь и слава не всегда защищают от личных проблем.

Канье Вест

Рэпер, продюсер и модельер Канье Вест, который в 2021 году официально изменил свое имя на Йe, открыто рассказал о своей борьбе с порнозависимостью в интервью The Zane Lowe Show на Apple Music 1. В разговоре 2019 года он вспомнил, как интерес к журналу Playboy, появившемуся у него в пятилетнем возрасте, постепенно превратился в "серьезную зависимость".

"Мой отец потерял журнал Playboy, когда мне было 5 лет, и это повлияло почти на все мои решения в жизни. С тех пор я постоянно пытаюсь избавиться от этой привычки", - рассказал Канье.

Вест верит, что именно его религия помогла ему преодолеть разные зависимости, в том числе и пристрастие к контенту для взрослых.

Канье Вест (фото: Getty Images)

Джада Пинкетт-Смит

Актриса Джада Пинкетт Смит и ее дочь Уиллоу откровенно обсудили тему порнографии в шоу Facebook Watch "Red Table Talk". Дискуссия началась с того, что 18-летняя Уиллоу поделилась своим опытом и предпочтениями в этой сфере. В ответ Джада призналась о своих прошлых сложностях с порнозависимостью, возникшей при ее попытках практиковать содержание.

"Это было как ощущение пустоты, словно ты заполняешь пустоту, но на самом деле нет. К тому же много говорится о том, как порнография создает ложные ожидания в сексуальных отношениях," - поделилась Джада.

В ходе разговора Уиллоу отметила, что, по ее мнению, это не оказало негативного влияния на ее жизнь, поскольку она может открыто обсуждать такие вопросы с Джадой и отцом Уиллом Смитом.

Джада Пинкетт-Смит (фото: Википедия)

Джеймс Франко

Джеймс Франко не только был зависим от фильмов для взрослых, но и страдал сексоманией. В подкасте Джесса Кейгла актер рассказал, как регулярно спал со студентками, посещавшими его школу актерского мастерства.

"Это был сильнейший наркотик. В течение 20 лет секс и алкоголь присутствовали в моей жизни и занимали ее большую часть", - признавался он.

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo)

Билли Айлиш

В прошлом году 20-летняя певица призналась, что начала смотреть жесткую порнографию в возрасте 11 лет. Это увлечение привело к расстройству сна - Билли постоянно снились кошмары.

Кроме того, Айлиш рассказала, что, являясь ребенком, не понимала, что смотрит что-то неправильное, и думала, что в реальной жизни люди так занимаются сексом.

"Если честно, я смотрела очень, очень много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела",- призналась девушка.

Артистка подчеркнула, что доступность порнографии является глобальной проблемой, поскольку фильмы для взрослых искажают нормальное понимание секса.

Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilish)

Крис Дженнер

Глава семьи Кардашьян-Дженнер призналась в своем шоу, что имеет сильную страсть к сексу и готова заниматься им с бойфрендом каждый час.

"Секс в моем возрасте - это невероятно. И мои дочери не понимают, как мне посчастливилось испытывать такие эмоции. Я должна наслаждаться этим!", - делилась Крис.

Крис Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner​​)