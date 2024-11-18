7 звезд, которые откровенно заявили о своей бисексуальности или пансексуальности

Уэйн Брейди

Недавно 51-летний Брейди открыто заявил, что является пансексуалом.

Пансексуальность и бисексуальность имеют определенное сходство, однако отличаются нюансами. Как отмечает ресурс Our Spectrum, бисексуалы испытывают влечение к разным полам, тогда как пансексуалы испытывают его независимо от пола или гендерной идентичности.

Брейди описал это еще проще и с юмором: "Бисексуал, но с открытым умом!".

Сам артист подробнее объяснил свою позицию: "Я пансексуал. После размышлений и самоанализа я понял, что не могу назвать себя бисексуалом, ведь не имел возможности исследовать это глубже. Для меня пансексуальность означает способность испытывать влечение к любому, независимо от того, как этот человек себя идентифицирует: гей, гетеросексуал, бисексуал, трансгендер или небинарный человек. Это способность видеть привлекательность в людях разных идентичностей".

Уэйн Брейди (фото: instagram.com/mrbradybaby)

Леди Гага

Леди Гага, одна из самых ярких звезд современной музыки, откровенно заявила о своей бисексуальности еще в начале своей карьеры, когда мир услышал ее хит "Just Dance". Известно, что еще одна ее культовая песня "Poker Face" посвящена ее влечению как к мужчинам, так и к женщинам.

Во время одного из выступлений в Лас-Вегасе певица поделилась со зрителями: "Могу поспорить, вы не знали, что эта песня о том, как спать с мужчинами и думать о женщинах". Она шутливо добавила: "Вот что я называю настоящим покерным лицом".

В 2019 году, выступая на мероприятии WorldPride в Нью-Йорке, Гага затронула тему исключения бисексуалов из квир-сообщества, что порой случается. Она отметила: "Некоторые могут не считать меня частью этого сообщества, несмотря на то, что мне иногда нравятся девушки. Я бы никогда не унижала вашу борьбу и трудности, которые вы пережили".

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Лили Рейнхарт

Лили Рейнхарт, звезда сериала "Ривердейл", призналась, что сначала колебалась открыто заявить о своей бисексуальности. Она боялась, что ее могут обвинить в желании привлечь к себе внимание, ведь она никогда официально не состояла в отношениях с женщинами.

В интервью актриса поделилась: "Еще с юных лет я осознавала свое влечение к женщинам. Но поскольку мои отношения были исключительно гетеронормативными, я понимала, что посторонние люди, особенно СМИ, легко могут поставить под сомнение мои слова и обвинить меня в выдумках для популярности. Я не хотела с этим сталкиваться. Однако для моих близких друзей, а также тех, кто был рядом, моя бисексуальность никогда не была тайной".

Лили Рейнхарт (фото: instagram.com/lilireinhart)

Cardi B

Рэперша Карди Би никогда не избегает конфликтов. Когда ее обвинили в дискриминации представителей ЛГБТК+ сообщества, звезда, номинированная на премию "Грэмми", ответила в Twitter: "Да, я замужем за мужчиной, но всегда открыто говорила о своей бисексуальности и опыте с женщинами. Похоже, теперь каждый называет что угодно «"равлей", даже не разобравшись!".

В последующем твите Карди еще больше рассказала о своей бисексуальности, упомянув песню "GIRLS" Риты Оры, в которой она принимала участие: "Слушайте "GIRLS" от Риты Оры, где есть и мой куплет. Мы никогда не хотели нанести вред или имели плохие намерения с этой песней. У меня лично есть опыт отношений с женщинами, и да, со многими женщинами! Я считала, что песня прекрасно передает эти моменты и напоминает мне о моем собственном опыте".

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​)

Меган Фокс

Меган Фокс, которая вскоре снова станет матерью, неоднократно открыто заявляла о своей бисексуальности. В 2008 году в интервью для GQ она поделилась своим влечением как к мужчинам, так и к женщинам.

"Я считаю, что каждый человек обладает естественной способностью испытывать влечение к обоим полам. Например, я могу представить себя в отношениях с девушкой", - сказала актриса.

В интервью для Esquire она расширила свои мысли о сексуальности: "Я уверена, что люди рождаются бисексуалами, но под влиянием общественного давления делают подсознательный выбор. У меня нет никаких сомнений относительно собственной бисексуальности".

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Мишель Родригес

Звезда "Форсажа" Мишель Родригес вызвала большой интерес у своих квир-фанатов, когда откровенно призналась, что имела отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Ее роман с Карой Делевинь в 2014 году стал знаковым событием, которое способствовало популяризации бисексуальности в массовой культуре.

В 2013 году Родригес открыто рассказала о своей сексуальной ориентации в интервью Entertainment Weekly. "Я была на обоих путях. Делаю то, что мне интересно. Я слишком любознательна, чтобы не пробовать, когда есть такая возможность. Мужчины меня интригуют. Но и девушки также".

Мишель Родригес (фото: instagram.com/mrodofficial)