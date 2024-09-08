5 звезд, совершивших дурацкие преступления

Роберт Дауни-младший

В июле 1996 года в Малибу Роберт Дауни-младший, возвращаясь поздно ночью с вечеринки, случайно зашел в дом Билла и Лизы Кертис, который находился неподалеку от его собственного и имел такой же деревянный пандус возле гаража.

Актер вошел через незапертую дверь и отправился в первую же спальню, которая оказалась детской. Он осторожно повесил штаны на стул, завернулся в простыни и уснул. Через несколько часов его обнаружила хозяйка дома. По ее словам, когда полиция выводила сонного и бледного Дауни, он забавно кривлялся их маленькой дочери.

Кертисы проявили снисхождение и не стали предъявлять обвинения в незаконном проникновении, но этот инцидент лишь усугубил его проблемы с законом. Вскоре актер получил полтора года тюремного заключения за хранение запрещенных веществ.

Роберт Дауни-младший (фото: коллаж РБК-Украина)

Оззи Осборн

Это произошло во время гастролей в Сан-Антонио, штат Техас. Пока музыкант отдыхал в номере после очередной вечеринки, его менеджер, а также будущая жена Шэрон, спрятала всю его одежду, чтобы он не смог выйти на улицу и снова приобрести алкоголь. Однако отсутствие штанов не остановило Оззи: проснувшись, он надел платье Шэрон и отправился в таком виде искать ближайший бар.

Что произошло дальше, неизвестно, однако полиция застала его за тем, как он справлял малую нужду на местный кенотаф - памятник в честь солдат, павших в битве за независимость Техаса. В результате фанаты Black Sabbath в Сан-Антонио остались без концертов на целое десятилетие, поскольку Оззи наложили запрет на въезд в город.

Оззи Осборн (фото: Википедия)

Эмми Вайнгаус

В декабре 2009 года легендарная Эми Уайнхаус умудрилась нарушить закон даже во время просмотра рождественского спектакля, хотя трудно представить более безобидное занятие. Это была постановка "Золушка", в которой участвовал известный актер Микки Руни.

Эми сидела в первых рядах, как и положено знаменитости, и громко комментировала происходящее на сцене. Когда один персонаж незаметно подкрадывался к другому, она закричала: "Он [черт возьми] позади тебя!", а сводных сестер Золушки назвала стервами.

Когда менеджер театра попросил ее пересесть подальше, чтобы не мешать актерам, Эми отказалась и попросила принести ей шестую за вечер порцию водки с колой. Когда менеджер отказал, она схватила его за волосы и начала бить. В итоге пришлось вызвать полицию, и в участке Эми признала свою вину.

Эмми Вайнгаус​ (фото: Википедия)

Джастин Бибер

23 января 2014 года Джастин Бибер устроил уличные гонки вместе с певцом Халилом. Бибер был за рулем Lamborghini, а его соперник - за рулем красного Ferrari. По данным Miami Herald, друзья музыканта перекрыли движение на одной из улиц Лос-Анджелеса, чтобы расчистить дорогу для гонки. Бибер провел 10 часов в полицейском участке и его отпустили под залог в 2500 долларов.

Примечательно, что всего за неделю до этого инцидента его обвинили в том, что он забросал яйцами дом своих соседей.

Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

Риз Уизерспун

В 2013 году полицейские остановили автомобиль, в котором находилась актриса и ее тогдашний муж Джим Тот за рулем. Офицеры заподозрили, что водитель был пьян, и попросили пару выйти из машины.

В ответ актриса начала ругаться и оскорблять сотрудников полиции. В результате ее обвинили в хулиганстве, и позже Риз пришлось публично извиняться перед правоохранителями.

Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon​​)