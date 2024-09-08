5 звезд, совершивших дурацкие преступления
Они осознают, что каждое их действие оказывается в центре внимания. Возможно, именно это делает преступления для них таким привлекательным способом получить сильный выброс адреналина. А может, они просто не задумываются о последствиях.
РБК-Украина (проект Styler) представляет вашему вниманию список из 5-ти знаменитостей, совершивших самые нелепые преступления.
Роберт Дауни-младший
В июле 1996 года в Малибу Роберт Дауни-младший, возвращаясь поздно ночью с вечеринки, случайно зашел в дом Билла и Лизы Кертис, который находился неподалеку от его собственного и имел такой же деревянный пандус возле гаража.
Актер вошел через незапертую дверь и отправился в первую же спальню, которая оказалась детской. Он осторожно повесил штаны на стул, завернулся в простыни и уснул. Через несколько часов его обнаружила хозяйка дома. По ее словам, когда полиция выводила сонного и бледного Дауни, он забавно кривлялся их маленькой дочери.
Кертисы проявили снисхождение и не стали предъявлять обвинения в незаконном проникновении, но этот инцидент лишь усугубил его проблемы с законом. Вскоре актер получил полтора года тюремного заключения за хранение запрещенных веществ.
Роберт Дауни-младший (фото: коллаж РБК-Украина)
Оззи Осборн
Это произошло во время гастролей в Сан-Антонио, штат Техас. Пока музыкант отдыхал в номере после очередной вечеринки, его менеджер, а также будущая жена Шэрон, спрятала всю его одежду, чтобы он не смог выйти на улицу и снова приобрести алкоголь. Однако отсутствие штанов не остановило Оззи: проснувшись, он надел платье Шэрон и отправился в таком виде искать ближайший бар.
Что произошло дальше, неизвестно, однако полиция застала его за тем, как он справлял малую нужду на местный кенотаф - памятник в честь солдат, павших в битве за независимость Техаса. В результате фанаты Black Sabbath в Сан-Антонио остались без концертов на целое десятилетие, поскольку Оззи наложили запрет на въезд в город.
Оззи Осборн (фото: Википедия)
Эмми Вайнгаус
В декабре 2009 года легендарная Эми Уайнхаус умудрилась нарушить закон даже во время просмотра рождественского спектакля, хотя трудно представить более безобидное занятие. Это была постановка "Золушка", в которой участвовал известный актер Микки Руни.
Эми сидела в первых рядах, как и положено знаменитости, и громко комментировала происходящее на сцене. Когда один персонаж незаметно подкрадывался к другому, она закричала: "Он [черт возьми] позади тебя!", а сводных сестер Золушки назвала стервами.
Когда менеджер театра попросил ее пересесть подальше, чтобы не мешать актерам, Эми отказалась и попросила принести ей шестую за вечер порцию водки с колой. Когда менеджер отказал, она схватила его за волосы и начала бить. В итоге пришлось вызвать полицию, и в участке Эми признала свою вину.
Эмми Вайнгаус (фото: Википедия)
Джастин Бибер
23 января 2014 года Джастин Бибер устроил уличные гонки вместе с певцом Халилом. Бибер был за рулем Lamborghini, а его соперник - за рулем красного Ferrari. По данным Miami Herald, друзья музыканта перекрыли движение на одной из улиц Лос-Анджелеса, чтобы расчистить дорогу для гонки. Бибер провел 10 часов в полицейском участке и его отпустили под залог в 2500 долларов.
Примечательно, что всего за неделю до этого инцидента его обвинили в том, что он забросал яйцами дом своих соседей.
Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)
Риз Уизерспун
В 2013 году полицейские остановили автомобиль, в котором находилась актриса и ее тогдашний муж Джим Тот за рулем. Офицеры заподозрили, что водитель был пьян, и попросили пару выйти из машины.
В ответ актриса начала ругаться и оскорблять сотрудников полиции. В результате ее обвинили в хулиганстве, и позже Риз пришлось публично извиняться перед правоохранителями.
Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Раньше мы писали о 5 звездах, в которых есть сестра или брат близнец, но никто об этом не знает.
Также писали о звездах, переживших покушения.
При написании материала использовались следующие источники: People, Daily Mail, The Hollywood Reporter.