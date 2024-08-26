5 звезд, которые сидели на опасных диетах ради славы

Джаред Лето

Джаред Лето не раз за свою карьеру резко терял и набирал вес. Впервые актер сел на суровую диету, готовясь к роли в фильме "Реквием по мечте". Позже ему предложили сыграть убийцу Джона Леннона в картине "Глава 27", для чего ему пришлось добавить около 30 килограммов.

Джаред Лето (фото: Кинориум)

Чтобы вернуться к предыдущему весу, звезда перешла на жидкую диету, включающую воду, лимонный сок, кленовый сироп и каенский перец.

Для роли в фильме "Далласский клуб покупателей" Джаред полностью отказался от еды и пил только воду, что привело к потере еще 14 килограммов в течение нескольких недель. К сожалению, такие резкие изменения веса сказались на его здоровье - у него развилась подагра. Так что эксперименты с весом могут быть опасными.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

Адель

Певица Адель известна своими пышными формами. Однако в какой-то момент она решила изменить свой образ жизни, и на церемонии вручения премии "Грэмми" в 2017 году предстала в новом виде. Как же это ей удалось? Адель отмечает, что уделяла много времени пилатесу и отказалась от сладостей.

Адель до и после похудения (фото: Getty Images)

Эд Ширан

Эд Ширан, обнаружив у себя лишние 20 килограммов, решил взяться за себя. Недавно он появился в небольшой роли в сериале "Игра престолов". Однако поклонники культового шоу выразили недовольство его участием в роли безымянного солдата Ланистера, что побудило Ширана удалить свою страницу в соцсетях и начать новую главу в жизни.

Он начал заниматься бегом, чередуя 30 секунд спринта с 30 секундами бега трусцой. Тренировки на свежем воздухе дали отличные результаты: певец и начинающий актер похудел и теперь готовится к большим гастролям.

Эд Ширан (фото: Getty Images)

Натали Портман и Мила Кунис

Натали Портман и Мили Кунис пришлось значительно похудеть, чтобы сыграть прима-балерин в фильме "Черный лебедь". Они ежедневно проводили по 8 часов у станка, подвергаясь изнурительным тренировкам (по слухам, не обошлось без растяжений и травм), и строго ограничивали себя в питании, что едва не привело их к анорексии.

Натали Портман и Мила Кунис (фото: Кинориум)

Натали сбросила 10 килограммов, а Мила - 20. Однако их усилия не были напрасны - фильм получил заслуженное признание. Обе актрисы вернулись к своему обычному весу и больше не придерживаются такой строгой диеты.

Натали Портман и Мила Кунис (фото: Кинориум)