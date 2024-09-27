5 звезд, которые прославились благодаря секс-скандалам

Ким Кардашьян

Ким выросла в известной и обеспеченной семье, но настоящую известность получила в 2006 году после скандала с утечкой домашнего видео. Сначала она отрицала, что на записи была именно она, однако после подачи иска против компании, которая распространила видео, сомнения исчезли.

Этот инцидент стал настоящим трамплином для ее карьеры: уже через год стартовало реалити-шоу "Семейство Кардашьян", которое продержалось в эфире почти 12 лет. Несмотря на успех, Ким до сих пор признает, что испытывает стыд за произошедшее.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Николь Нараин

В 2005 году модель журнала Playboy Николь Нараин решила прославиться за счет своего тогдашнего бойфренда, актера Колина Фаррелла. В тот период его карьера была на пике, и Николь решила распространить интимное видео с его участием.

Колин пытался выкупить запись, но безуспешно, и кадры попали в публичное пространство. Актер подал в суд на бывшую девушку и смог доказать, что она опубликовала видео ради славы. На короткое время ее план сработал: Николь начали приглашать на различные ток-шоу и интервью. Однако после того, как скандал утих, о ней быстро забыли.

Николь Нараин (фото: instagram.com/azkzabovesobelow636)

Памела Андерсон

В середине 90-х Памела Андерсон уже была известна как актриса и модель, но внимание публики особенно привлекали ее семейные скандалы. В 1996 году злоумышленники получили доступ к записи интимного видео, которое Памела и ее муж Томми Ли сняли для себя.

Кассеты с видео быстро распространились в огромных количествах, превратив Андерсон в звезду этого жанра. Спустя 10 лет ситуация повторилась, но на этот раз актриса смогла отсудить у виновных 90 миллионов долларов.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Пэрис Хилтон

В начале 2000-х Пэрис Хилтон уже была звездой светской хроники и часто оказывалась в центре скандалов. Как говорится, любой пиар - это пиар. Накануне премьеры ее реалити-шоу "Простая жизнь", где Пэрис дебютировала на телевидении, в интернете появилось видео, на котором она наслаждается ночью с бывшим бойфрендом.

Этот фильм, получивший название "Одна ночь у Пэрис", стал сенсацией в интернете и видеопрокатах. Часовая запись была настолько популярной, что получила высокие оценки среди порнокритиков и принесла Пэрис несколько наград на премии AVN, известной как "Порно-Оскар".

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton​​)