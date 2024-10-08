5 звезд, которые пережили клиническую смерть

Состояние на грани между жизнью и смертью - то, чего никто не хочет пережить. Однако некоторые сталкиваются с этим лицом к лицу. Для одних это становится источником силы, для других остается травмирующим воспоминанием.

В материале РБК-Украина (проект Styler) собраны истории звезд, которые пережили клиническую смерть и смогли продлить свою жизнь дальше, несмотря на страшный опыт.

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор поделилась своим опытом клинической смерти в интервью 1992 года на шоу Опры Уинфри. Во время операции на позвоночнике в 1960-х годах у актрисы произошел коллапс легких, и ее объявили мертвой.

Пять минут, пока она была без сознания, Тейлор пережила выход из тела и встретилась с духом своего покойного мужа Майка Тодда. Он сказал ей, что еще не пришло ее время, и она должна бороться, чтобы вернуться к жизни.

Элизабет Тейлор (фото: Википедия)

Шэрон Стоун

В 2001 году у Шэрон Стоун произошел разрыв аневризмы - опасное состояние, при котором сосуд в мозге лопается, вызывая кровотечение. Девять дней актриса страдала от внутреннего кровотечения, и во время операции ее сердце остановилось.

Шэрон вспоминает, что видела усопших друзей и чувствовала, как покидает свое тело. Но врачи сумели вернуть ее к жизни. Однако восстановление оказалось трудным: актрисе пришлось заново учиться ходить, говорить и читать.

Шэрон Стоун (фото: Википедия)

Оззи Осборн

Некоторые знаменитости столкнулись с клинической смертью из-за своей безопасности к здоровью. Легендарный рок-музыкант однажды в 1979 году перенес остановку сердца после передозировки наркотиков.

Его спасли только благодаря быстрой реакции его жены Шэрон, вызвавшей скорую помощь. Позже, в 2003 году, он попал в аварию на квадроцикле, получил тяжелые травмы и впал в кому. В этот период у него снова произошла остановка сердца, но благодаря врачам его удалось реанимировать.

Оззи Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Дрю Бэрримор

Детство Дрю Бэрримор было далеко не идеальным, и она получила репутацию "тяжелого ребенка Голливуда". В возрасте 14 лет, страдая от сильной депрессии, она попыталась покончить с собой.

Этот отчаянный шаг стал следствием многих факторов, включая давление шоу-бизнеса, зависимость от наркотиков и отсутствие поддержки со стороны семьи. После этого случая Дрю отправилась на реабилитацию в специальное заведение для подростков, где она начала восстанавливаться.

Дрю Бэрримор (фото: Википедия)

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк прошла через несколько серьезных испытаний в жизни. В 2011 году, вскоре после съемок первого сезона "Игры престолов", у нее произошло субарахноидальное кровоизлияние из-за разрыва аневризмы. Это произошло в спортзале, где актриса потеряла сознание из-за сильной головной боли.

Ей сделали операцию. Через два года у нее возникла еще одна аневризма, требовавшая хирургического вмешательства, и во время этой операции Эмилия пережила клиническую смерть. Ситуация была критической, но врачи спасли ее жизнь.

Эмилия Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)