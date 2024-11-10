5 упражнений с мячом для похудения и улучшения всего тела

Мяч для тренировки предназначен не только для приседаний, он также отлично подходит для тренировки пресса. Упражнения с мячом помогают лучше избавиться от жира на животе и похудеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
пройдитесь ногами вперед, пока нижняя часть спины не упирается в мяч.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
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