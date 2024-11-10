5 упражнений с мячом для похудения и улучшения всего тела

Мяч для тренировки предназначен не только для приседаний, он также отлично подходит для тренировки пресса. Упражнения с мячом помогают лучше избавиться от жира на животе и похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Передача мяча

Лягте на спину, держа мяч руками над головой и вытяните ноги.

Одновременно приподнимите ноги и руки и возьмите руками мяч.

Повторите, передавая мяч назад в свои руки при следующем повторении.

Передача мяча (фото: eatthis.com)

Стабильность

Сядьте на мяч, пройдитесь ногами вперед, пока нижняя часть спины не упирается в мяч.

Руки положите за голову и поднимайте плечи от мяча, сохраняя при этом равновесие.

Упражнение с мячом (фото: eatthis.com)

Подтягивание колен с мячом

Начните с высокой планки, поставьте ноги на мячи и руки на землю.

Согнув колени, подкатите мяч по направлению к груди. Вытяните ноги обратно в исходное положение.

Подтягивание колен с мячом (фото: eatthis.com)

Боковой подъем

Лягте боком на стабилизированный мяч, держа одну руку за мяч, а другую за голову.

Затем положите обе руки за голову, приподнимите туловище, чтобы выполнить движение в сторону, привлекая косые мышцы живота.

Медленно опуститесь вниз, повторяя с другой сторони.

Боковое стояние на мяче (фото: eatthis.com)

Планка для стойкости

Положите локти на мяч для стойкости, вытянув ноги сзади.

Задействуйте пресс и удерживайте позицию 30-45 секунд. Сохраняйте стабильность, не позволяя мячу сдвигаться.

Планка на мяче (фото: eatthis.com)

Альпинисты на мяче

Положите руки на мяч и вытяните ноги в положение планки. Проведите одним коленом к груди, затем быстро поменяйте ноги.

Во время всего упражнения мяч не должен двигаться.