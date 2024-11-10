5 упражнений с мячом для похудения и улучшения всего тела
Мяч для тренировки предназначен не только для приседаний, он также отлично подходит для тренировки пресса. Упражнения с мячом помогают лучше избавиться от жира на животе и похудеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Передача мяча
Лягте на спину, держа мяч руками над головой и вытяните ноги.
Одновременно приподнимите ноги и руки и возьмите руками мяч.
Повторите, передавая мяч назад в свои руки при следующем повторении.
Передача мяча (фото: eatthis.com)
Стабильность
Сядьте на мяч, пройдитесь ногами вперед, пока нижняя часть спины не упирается в мяч.
Руки положите за голову и поднимайте плечи от мяча, сохраняя при этом равновесие.
Упражнение с мячом (фото: eatthis.com)
Подтягивание колен с мячом
Начните с высокой планки, поставьте ноги на мячи и руки на землю.
Согнув колени, подкатите мяч по направлению к груди. Вытяните ноги обратно в исходное положение.
Подтягивание колен с мячом (фото: eatthis.com)
Боковой подъем
Лягте боком на стабилизированный мяч, держа одну руку за мяч, а другую за голову.
Затем положите обе руки за голову, приподнимите туловище, чтобы выполнить движение в сторону, привлекая косые мышцы живота.
Медленно опуститесь вниз, повторяя с другой сторони.
Боковое стояние на мяче (фото: eatthis.com)
Планка для стойкости
Положите локти на мяч для стойкости, вытянув ноги сзади.
Задействуйте пресс и удерживайте позицию 30-45 секунд. Сохраняйте стабильность, не позволяя мячу сдвигаться.
Планка на мяче (фото: eatthis.com)
Альпинисты на мяче
Положите руки на мяч и вытяните ноги в положение планки. Проведите одним коленом к груди, затем быстро поменяйте ноги.
Во время всего упражнения мяч не должен двигаться.
Упражнение "Альпинисты" (фото: eatthis.com)
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