5 упражнений, которые помогут женщинам подтянуть тело в начале похудения

Женщинам, только начинающим худеть, важно найти упражнения, которые будут способствовать потере веса без ощущения переутомления. Тренер назвала эффективные упражнения, которые будут эффективно сжигать жир.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Рэйчел МакФерсон рассказала, что регулярные физические упражнения предлагают много преимуществ для здоровья.
Кроме того, правильная тренировка для начинающих может помочь женщинам ускорить метаболизм. Когда вы увеличиваете мышечную массу с помощью силовых тренировок, тело начинает лучше сжигать калории.
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