5 упражнений, которые помогут женщинам подтянуть тело в начале похудения

Тренер Рэйчел МакФерсон рассказала, что регулярные физические упражнения предлагают много преимуществ для здоровья.

Кроме того, правильная тренировка для начинающих может помочь женщинам ускорить метаболизм. Когда вы увеличиваете мышечную массу с помощью силовых тренировок, тело начинает лучше сжигать калории.

Боковые подъемы гантелей (фото: кадр с видео)

Становая тяга (фото: кадр с видео)