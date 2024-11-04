5 упражнений, которые помогут женщинам подтянуть тело в начале похудения
Женщинам, только начинающим худеть, важно найти упражнения, которые будут способствовать потере веса без ощущения переутомления. Тренер назвала эффективные упражнения, которые будут эффективно сжигать жир.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Рэйчел МакФерсон рассказала, что регулярные физические упражнения предлагают много преимуществ для здоровья.
Кроме того, правильная тренировка для начинающих может помочь женщинам ускорить метаболизм. Когда вы увеличиваете мышечную массу с помощью силовых тренировок, тело начинает лучше сжигать калории.
Выпады
Встаньте ровно, ноги поставьте на ширине бедер.
Сделайте шаг вперед одной ногой и опустите бедра, пока оба колена не будут согнуты под углом 90 градусов.
Повернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Выполните 3 подхода по 10-20 повторений.
Выпады (фото: кадр с видео)
Приседания с гантелями
Держите гантель вертикально перед грудью, близко к телу. Присядьте, держа спину прямой.
Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.
Приседания с гирей (фото: кадр с видео)
Боковой подъем гантелей
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и возьмите гантели в руки.
Держите локти слегка изогнутыми, поднимайте гантели в стороны, пока руки не будут выпрямлены.
Медленно опустите гантели в исходное положение.
Боковые подъемы гантелей (фото: кадр с видео)
Жим гантелей от грудей
Лягте на скамейку, ступни прижмите к полу, держите гантели над грудью ладонями вперед.
Поднимите руки, но локти держите слегка изогнутыми. После этого вернитесь в исходное положение и снова выполните движение.
Жим гантелей от груди (фото: кадр с видео)
Становая тяга с гантелями
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, и держите гантели перед бедрами.
Сделайте наклон, держа спину прямой. Коленки должны быть слегка изогнуты на протяжении всего движения.
Становая тяга (фото: кадр с видео)
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