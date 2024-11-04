5 упражнений, которые помогут женщинам подтянуть тело в начале похудения

Женщинам, только начинающим худеть, важно найти упражнения, которые будут способствовать потере веса без ощущения переутомления. Тренер назвала эффективные упражнения, которые будут эффективно сжигать жир.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Рэйчел МакФерсон рассказала, что регулярные физические упражнения предлагают много преимуществ для здоровья.

Кроме того, правильная тренировка для начинающих может помочь женщинам ускорить метаболизм. Когда вы увеличиваете мышечную массу с помощью силовых тренировок, тело начинает лучше сжигать калории.

Выпады

Встаньте ровно, ноги поставьте на ширине бедер.

Сделайте шаг вперед одной ногой и опустите бедра, пока оба колена не будут согнуты под углом 90 градусов.

Повернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Выполните 3 подхода по 10-20 повторений.

Выпады (фото: кадр с видео)

Приседания с гантелями

Держите гантель вертикально перед грудью, близко к телу. Присядьте, держа спину прямой.

Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Приседания с гирей (фото: кадр с видео)

Боковой подъем гантелей

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и возьмите гантели в руки.

Держите локти слегка изогнутыми, поднимайте гантели в стороны, пока руки не будут выпрямлены.

Медленно опустите гантели в исходное положение.

Боковые подъемы гантелей (фото: кадр с видео)

Жим гантелей от грудей

Лягте на скамейку, ступни прижмите к полу, держите гантели над грудью ладонями вперед.

Поднимите руки, но локти держите слегка изогнутыми. После этого вернитесь в исходное положение и снова выполните движение.

Жим гантелей от груди (фото: кадр с видео)

Становая тяга с гантелями

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, и держите гантели перед бедрами.

Сделайте наклон, держа спину прямой. Коленки должны быть слегка изогнуты на протяжении всего движения.

Становая тяга (фото: кадр с видео)