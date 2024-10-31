5 упражнений для домашней тренировки, которые помогут похудеть

Сертифицированный тренер Кейт Мэйер назвала пять простых, но эффективных упражнений для домашней тренировки, которые можно легко включить в свой распорядок, чтобы сбросить вес.

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Приседания со скачками (фото: кадр с видео)